Les trois leçons du virus

Le virus a réussi ce que deux guerres mondiales n’avaient pas fait: mettre le monde à genoux. L’économie se fige, la bourse dévisse, les gens ne se rencontrent plus. Tout s’est arrêté d’un coup. Certains disent: le monde ne sera plus le même après. À voir… il est à craindre que la reprise nous précipite dans une frénésie décuplée. Pour moi, cette crise peut prendre sens si l’on écoute ses trois leçons: la perte de contrôle, notre interdépendance et la décroissance.

Ce qui a mis le monde en état de sidération, c’est que d’un coup, nous avons perdu le contrôle sur tout. L’avenir à court terme est devenu illisible. Alors que notre société technicienne prétend tout contrôler, elle ne s’est jamais révélée aussi fragile. Tout était prévu… sauf l’imprévisible. Que l’on puisse mourir d’un virus sans que l’État ou les services de santé n’y puissent rien, nous est devenu inacceptable.

«Être conscient de notre fragilité fait mesurer que le temps de notre vie nous est donné»

Ce que les sociétés encore traditionnelles ou plus précaires économiquement (en Afrique ou en Amérique du Sud) supportent quotidiennement, nous ne l’assumons plus. Le détestable virus nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres de la vie. C’est la fragilité de notre condition humaine qui est brutalement affichée.

Est-ce rajouter à l’angoisse que dire ça? Non, car être conscient de notre fragilité fait mesurer que le temps de notre vie nous est donné. Il nous est donné, non pas pour courir après le succès ou la fortune, mais pour être humain, tout simplement. Être humain, c’est-à-dire laisser derrière soi une trace de fraternité et de bienveillance.

Deuxième leçon: notre interdépendance. Alors que le maître mot, aujourd’hui, est la défense des libertés individuelles, la promotion de la réussite personnelle, nous découvrons avec stupeur à quel point nous sommes, en réalité, socialement dépendants les uns des autres. Les enfants et les grands-parents, oui, mais pas seulement. Le confinement ne fonctionnerait pas si des bénévoles ne venaient pas appuyer le personnel hospitalier, si des voisins ne faisaient pas les courses pour les aînés, si des mamans ne gardaient pas les enfants des autres, si des caissières, des routiers, des éboueurs, des cheminots, des dépanneurs, des facteurs et des factrices n’assumaient pas leur rôle de lien social. Jamais les mots «ensemble» et «solidaires» n’ont été si fréquemment employés.

La mondialisation, dit le sociologue Edgar Morin, est «une interdépendance sans solidarité», car elle n’a pas fait progresser la compréhension entre les peuples. Avoir vécu, durant le temps de confinement, une interdépendance avec solidarité pourrait-il modifier notre regard sur notre société? Se pourrait-il que nous nous mettions à regarder les autres avec gratitude, parce que sans eux notre vie ne serait pas aussi confortable? Nous pourrions alors comprendre que notre identité nationale est faite de ces innombrables solidarités quotidiennes et qu’elle sera défendue, non pas en fermant nos frontières, mais en ouvrant les yeux sur tous ceux et celles qui nous aident à vivre.

Une décroissance obligée

Troisièmement, la décroissance. Le temps sont durs pour les entreprises, les hôteliers et les restaurateurs, tous les indépendants. Les mesures de secours financier sont d’une urgence vitale. Mais il se trouve que la décroissance obligée dans laquelle nous avons été précipités a des effets sur la planète: les canaux de Venise sont redevenus limpides, le taux d’oxyde d’azote et de CO2 a baissé de 25% dans les villes et la consommation d’électricité a fondu.

Pourquoi faut-il ce malheur pour que nous devenions raisonnables, et qu’enfin des résultats soient enregistrés sur le front du réchauffement climatique? La question qui devrait nous travailler est: comment croître sans détruire autour de nous? Comment décroître sans perdre notre dynamisme et notre désir de vivre?

Décidément, il se pourrait que cette période funeste ne soit pas totalement maudite, et que, de l’inactivité forcée, montent réflexion et imagination.