Un Vert au Conseil fédéral, ce n’est pas à l’ordre du jour

Le processus d’élection du Conseil fédéral n’est pas forcément passionnant pour le commun des mortels, surtout lorsque aucun siège n’est vacant. Il est rare qu’une personnalité en place ne soit pas réélue. On se souviendra de l’exception que fut la non-réélection de Ruth Metzler en 2003 au profit de Christoph Blocher, qui subira le même sort en 2007, le parlement lui préférant Eveline Widmer-Schlumpf. Vieille de quarante ans, la formule magique avait vécu. Ce changement dans la représentation des partis aura pris du temps. La logique mathématique selon laquelle les sièges sont attribués à l’élu d’un parti dès lors que celui-ci atteint 15% des sièges est appliquée avec réserve. Cela se comprend si l’idée est d’assurer une certaine stabilité au collège gouvernemental. Les prétentions d’un parti à une représentation équitable ne sont que rarement satisfaites dans le court terme.

Dès les origines, les changements au Conseil fédéral ont été lents. Les catholiques-conservateurs auront fait antichambre durant plus de quarante années pour obtenir en 1891 la première inflexion de la formule qui prévalait depuis les origines: un Conseil fédéral aux couleurs exclusivement radicales.

Le Parti socialiste patientera lui aussi plusieurs décennies avant la mise en place de la formule magique en 1959. L’UDC, à son tour, piaffera quelques années pour obtenir un second siège. Il est plus que probable que les Verts doivent également prendre leur mal en patience et attendre quelque peu l’élection d’un des leurs.

«Les prétentions d’un parti à une représentation équitable ne sont que rarement satisfaites dans le court terme»

Souveraine, l’Assemblée fédérale prend son temps pour acter la nécessité d’un changement. Et, forcément, une certaine inertie se manifeste chez les états-majors des partis susceptibles de perdre un représentant.

L’équilibre des forces au sein du Conseil fédéral est un autre enjeu plus subtil à saisir. Ainsi la couleur politique a une importance, mais aussi la personnalité des personnes en concurrence. Un collège gouvernemental, comme tout Exécutif, met en présence des personnes dont le charisme, la personnalité, peut contrebalancer une infériorité numérique.

La nomination d’un Vert ne changera pas fondamentalement l’équilibre bourgeois/progressiste. Mais comme, au gouvernement, il s’agit essentiellement de construire des majorités d’idée, l’enjeu est moins d’élire un Vert que de trouver la personne au profil jugé adéquat par la majorité. Il va de soi que le parlement va se donner le temps d’observer le fonctionnement de la nouvelle configuration aux Chambres avant de procéder à un éventuel changement.

Un renouvellement de la composition du Conseil fédéral ne peut résulter que d’un rapport de force que les Verts peinent à imposer pour l’instant. Avec le temps, l’urgence climatique pourrait alors se muer en tempête.