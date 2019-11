Je veux bien qu'on m'accuse d'avoir aimé «J'accuse»

Il était près de 23 heures lundi soir à la sortie de mon cinéma de province et j’ai ressenti un malaise. En passionné d’histoire et de littérature, je venais d’aller voir «J’accuse» de Roman Polanski, pour y revivre ce moment de l’histoire de France qu’est la saga d’Alfred Dreyfus et y réentendre les mots justes et courageux d’Émile Zola. Aussi parce qu’il n’est jamais inutile de se souvenir que quelques hommes, dans la France de la fin du XIXe siècle, ont préféré s’élever contre l’antisémitisme au nom d’un combat pour la vérité, comme un ultime sursaut avant la honte et la lâcheté qui allaient s’abattre sur l’Europe moins de trois décennies plus tard. Et, cinématographiquement parlant, il s’agissait surtout de célébrer un Jean Dujardin au sommet de son art, capable, au-delà de l’appropriation, d’incarner littéralement Marie-Georges Picquart.

«Il n’y a que Polanski pour croire que ce film est son miroir»

Forcément, le contexte m’avait fait hésiter. Fallait-il participer au succès de l’œuvre d’un homme déjà condamné pour viol et qui vient de faire l’objet d’une nouvelle accusation? Peut-être trop naïvement, je me disais qu’on pouvait faire la part des choses et dissocier l’homme de son œuvre. Plus simplement, considérer l’homme pour ce qu’il est, et son œuvre pour ce qu’elle est.

Au fond, tout cela aurait été bien plus simple si le film était mauvais. Car j’ai aimé le film, d’où mon malaise. Et le sort que réserve le tribunal de l’opinion à ceux qui comme moi ont aimé ce film est, je cite, «d’être les complices» de Polanski ou carrément «d’avoir donné treize francs à un violeur». Et avec ça, le suicide du discours critique.

Le recul critique, c’est par exemple admettre qu’on puisse aimer un album de Noir Désir ou de Michael Jackson sans ressentir une once de complaisance à l’égard des meurtriers et des pédophiles. C’est être frappé par la mélancolie «des sanglots longs des violons de l’automne» sans que cela fasse germer en nous des pulsions meurtrières. C’est être emporté par la simplicité argotique de la langue et la profondeur de l’esprit de Céline lorsqu’il pourfend l’idiotie de la guerre, du colonialisme, des excès du capitalisme et du suivisme aveugle dans «Voyage au bout de la nuit», sans oublier de condamner l’homme pour ses autres écrits, ouvertement antisémites. Et donc, pouvoir aimer «J’accuse» sans nier que Polanski est un sinistre personnage.

D’ailleurs, il n’y a que Polanski lui-même pour croire sérieusement que ce film est un miroir de son existence. À cela, il suffit de rétorquer que si Dreyfus était innocent, Polanski, lui, est coupable. Cela pourrait suffire à tout changer. Mais non, il faut aller jusqu’au bout de l’épuration morale et considérer que ceux qui vont voir ce film sont, sinon des violeurs qui s’ignorent, des adorateurs de la culture du viol. Et voilà le drame de ce siècle numérique. Celui qui a pourtant offert l’indispensable libération de la parole mais, dans son sillage, entraîné une vision du monde en mode binaire. Tout est noir ou blanc. Un ou zéro. Des Huns ou des héros. Et si c’est cela, la pensée critique façon 2019, alors je veux bien qu’elle m’accuse d’avoir aimé «J’accuse.»