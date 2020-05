Vive les vacances!

Je reviens de deux semaines de vacances. Enfin, «revenir» est un grand mot, puisque mon «retour» au travail se fait derrière l’écran se trouvant à côté du canapé où j’ai passé une bonne partie de mes jours de congé.

Des vacances «pour de beurre», ai-je maugréé au moment de ne pas faire mes valises pour la côte landaise.

La pandémie avait bien sûr douché tout espoir de mettre les pieds dans une écume autre qu’helvétique ce printemps. Il fallait à présent activer le plan Orsec d’occupation de deux fillettes de 5 et 9 ans à qui l'on avait promis les sables de l’Atlantique (et le magret de canard de papy Bernard).

Les amis et la famille semblaient s’être gentiment donné le mot: les propositions de divertissements à réaliser avec mes belles-filles affluaient de tous les canaux électroniques possibles. Comme si deux gamines oisives pouvaient à tout moment se transformer en monstres suceurs de sang…

Mais qui fallait-il vraiment occuper? Les frangines capables de se distraire des heures durant grâce à leur imagination sans borne? Ou les adultes usés par les dernières semaines et dans l’impossibilité de rentabiliser leurs congés payés?

J’avais déjà brûlé plusieurs cartouches de passe-temps, en ce début de printemps. Les vêtements étaient triés, les vitres ripolinées, la menthe plantée, le chien tête en bas maîtrisé et l’inventaire de Netflix éclusé. Il me restait les livres. Tous déjà lus.

À présent, tapi dans un coin obscur, le plus laid, le plus méchant, le plus immonde des vices, pour reprendre Baudelaire, me guettait: l’ennui.

À ne pas confondre avec l’oisiveté, qui, elle, a ses qualités. Mais l’ennui, lui, est insupportable. Cercle vicieux capable de vous entraîner vers les profondeurs, il signe un effondrement total, un désintérêt pour toute chose.

Tant qu’il faisait beau, les vacances retrouvaient de leur sens. Le lac et son fumet vaseux jouaient plutôt bien les remplaçants de l’océan. Puis il a commencé à pleuvoir et je me suis mise à chercher la télédétente en fixant le plafond pendant que les fillettes tournaient comme des mouches autour de moi.

Il était 18 heures. Soit dix minutes de plus que la dernière fois que je m’étais emparée de mon smartphone. C’était encore trop tôt pour coucher les préprépubères puis faire de même. «Vivement lundi», ai-je soufflé, rêvant à la moquette de la rédaction et à la tasse à café sale sur mon bureau.