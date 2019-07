Sauver des vies, un «délit» passible de prison

La capitaine du bateau humanitaire Sea-Watch 3, Carola Rackete, risque jusqu’à 10 ans de prison. Son délit? Avoir forcé le passage pour accoster sur l’île italienne de Lampedusa. Depuis 17 jours, 40 migrants secourus au large des côtes libyennes étaient bloqués sur son bateau, parce que les autorités transalpines lui refusaient l’accès à tous les ports italiens.

Ce n’est pas la première fois que des humanitaires sont arrêtés pour avoir porté secours et contrevenu aux interdictions italiennes. Pia Klemp, capitaine des navires Iuventa et Sea-Watch 3, est jugée en Italie pour des soupçons d’aide et complicité d’immigration illégale. Elle encourt jusqu’à 20 ans de prison, accusée de complicité avec les passeurs. Dix personnes ayant travaillé à bord du Iuventa encourent la même peine. Ce navire revendique le sauvetage de 14'000 personnes en mer Méditerranée en 2016 et en 2017.

Les autres gouvernements européens critiquent les autorités italiennes, mais ils criminalisent eux aussi la solidarité. Des militants ont notamment été traduits en justice en France, pour avoir dénoncé des policiers qui confisquaient les couvertures des migrants ou qui frappaient des bénévoles avec une matraque. D’autres ont été condamnés pour avoir recueilli chez eux des personnes qui se trouvaient dans la neige et dans le froid.

La Suisse n’est pas en reste: il y a deux semaines, un prêtre catholique de Zurich a été condamné à plus de 5000 francs d’amende pour avoir hébergé une femme sans-papiers qui souffrait d’un cancer et qui nécessitait un traitement à l’hôpital. Le pasteur Norbert Valley attend toujours la décision du Tribunal de Neuchâtel: il est poursuivi pour avoir permis à un Togolais débouté de l’asile de dormir dans son église.

De nombreuses autres personnes ont été condamnées à des amendes pour avoir hébergé des personnes sans statut légal en Suisse, car notre législation interdit l’aide au séjour illégal. Et cela même si ce soutien est désintéressé, simplement motivé par la compassion. Amnesty soutient une pétition demandant une révision de cette loi.

«S’en prendre aux personnes qui apportent une aide aux plus vulnérables […] porte atteinte à notre humanité à tous»

À l’heure où il n’y a jamais eu autant de réfugiés dans le monde – plus de 70 millions, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés – s’en prendre aux personnes qui apportent une aide aux plus vulnérables est non seulement une aberration, mais cela porte atteinte à notre humanité à tous. Donner de la nourriture et un toit à des gens dans le besoin ne devrait pas être considéré comme un crime.

Triste époque que celle où un premier ministre d’un pays européen se réjouit de l’arrestation d’une personne qui sauve des vies. Heureusement, des milliers de personnes ont témoigné leur solidarité en versant de l’argent pour permettre à l’ONG allemande Sea-Watch de poursuivre son travail, plus légitime et nécessaire que jamais. (24 heures)