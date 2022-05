CONCOURS | 10 places à gagner – Sigrid 24 heures et Les Docks vous offrent 10 places pour Sigrid le 31 mai 2022 à 20h30 aux Docks à Lausanne. Unique date suisse!

Sigrid DR

Du haut de ses 24 ans, Sigrid rayonne avec sa pop pétillante bourrée d’énergie. Mais si elle sait faire danser des foules sur des rythmes électros, l’artiste peut aussi emprunter une voie plus minimaliste comme sur Mirror – by the piano, version acoustique sublimant son dernier single. Entre audace et sensibilité, Sigrid, future icône de la pop norvégienne, dévoile des sons aux mille couleurs.

Première partie: Thomas Headon

Informations complémentaires: docks.ch

Participez gratuitement, jusqu’au vendredi 6 mai 2022 à 23h, en remplissant le formulaire: