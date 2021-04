Économie – Sika rachète des activités de colle au Japon Hamatite, les activités de colle de Yokohama Rubber a été acquis par le groupe suisse Sika qui améliore ainsi sa position sur le marché japonais.

Entreprise suisse qui produit des matériaux de construction Sika est représentée dans 94 pays avec plus de 170 sites de production et de vente. (Photo FABRICE COFFRINI / AFP) AFP

Le groupe Sika a annoncé tôt mercredi le rachat de Hamatite, les activités de colle du japonais Yokohama Rubber. Cette transaction, soumise à l’approbation des autorités de la concurrence locales, devrait permettre à Sika d’améliorer sa position sur le marché japonais.

Aucune mention n’est faite des détails financiers ou du calendrier de la transaction.

Hamatite est un leader du marché au Japon et offre des adhésifs et des mastics pour l’industrie automobile et le secteur de la construction. Cette acquisition permet à Sika d’améliorer sensiblement sa position sur le marché japonais et de bénéficier d’un accès plus large à tous les grands constructeurs automobiles japonais, indique le chimiste de la construction dans son communiqué.

Hamatite, dont le siège est à Tokyo, a réalisé un chiffre d’affaires annuel équivalent à 160 millions de francs.

