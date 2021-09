La rédaction - S’il n’y a plus d’espoir, autant brûler la planète

Les chiffres donnent le vertige. Un jeune de 16 à 25 ans sur deux considère l’humanité comme condamnée et presque autant hésite à faire des enfants, une démarche accélérant ainsi la chute programmée de l’espèce.

Ce méga sondage sur l’éco-anxiété publié cette semaine dans la revue «Lancet» révèle la crise psychologique majeure qui s’abat sur les jeunes générations face aux enjeux climatiques.

Ce qu’il y a de triste au fond, c’est que ce résultat découle d’un ton apocalyptique relevant davantage de la profession de foi que de la science. Car en plus de tirer le moral vers le bas, cette attitude empêche de considérer les signaux optimistes et surtout sous-estime la résilience qui caractérise l’humanité.

«Les investissements dans les énergies durables n’ont jamais été aussi élevés et leur progression, chaque année, est fulgurante.»

Regardons le verre à moitié plein. Dans les pays d’Europe, les émissions de gaz à effet de serre baissent depuis vingt ans et il y a fort à parier que la Chine atteindra bientôt son pic, entraînant dans son sillage une diminution globale. Les investissements dans les énergies durables n’ont jamais été aussi élevés.

Portée par l’arrivée massive de capitaux, l’innovation technologique révélera des solutions inespérées jusqu’ici. Ces six derniers mois, une voiture sur deux immatriculée en Suisse avait un mode de propulsion alternatif.

Bien sûr, on peut considérer que ce n’est pas assez rapide et déplorer qu’il y ait de l’argent encore investi dans le pétrole, mais la réaction qu’on privilégie est celle d’occulter les signes positifs.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) annonce une «alerte rouge» pour l’humanité? On en conclut qu’elle court à sa perte sans même lire que ce même GIEC considère que le combat n’est pas encore perdu.

En fait, l’être humain a toujours attendu que le danger frappe concrètement à sa porte pour agir. C’est regrettable mais pas surprenant. Sans doute, cela aurait permis d’éviter une inertie qui posera son lot de défis.

Les phénomènes météorologiques extrêmes vont continuer de se multiplier, mais sont-ils pour autant une fatalité? L’histoire démontre l’inverse. Alors que la Terre n’a jamais été aussi peuplée, les décès pour 100’000 habitants dans des catastrophes naturelles n’ont pas pris l’ascenseur.

L’homme s’adapte, apprend des canicules, des tempêtes et des ouragans. On peut lui reprocher de s’attaquer prioritairement aux symptômes plutôt qu’à la maladie, mais un événement extrême qui ne cause aucun décès est-il toujours une catastrophe ou est-ce une lueur d’espoir? C’est au moins plus encourageant qu’anxiogène.

Revenons au point le plus terrifiant de ce sondage: plus de 40% de ces jeunes hésitent à avoir des enfants. Ils blâment pour cela les anciennes générations. Mais ce chiffre ne traduit-il pas d’abord une perte de sens bien plus profonde pour laquelle le climat a bon dos? Car si faire des enfants ne constitue pas la plus sincère des promesses à se battre pour un avenir meilleur, alors autant tout brûler tout de suite.

