Château de Penthes – S’il te plaît, dessine-moi une fable de La Fontaine L’auteur genevois Fiami invite cinq pointures du cartoon ou de l’illustration à dialoguer autour de l’auteur de «La cigale et la fourmi». À découvrir dans une série de capsules vidéo. Philippe Muri

Chappatte dans l’atelier éphémère de Fiami (à droite). Dans la vidéo tournée au Château de Penthes, le cartooniste genevois a illustré une version revue et corrigée de «La cigale et la fourmi». LEANDRE SERAIDARIS

Tous et toutes sont arrivés au Château de Penthes avec un panneau sous le bras, sur lequel étaient retranscrits des vers de Jean de La Fontaine. Accueillis par le comédien Laurent Nicolet, impeccable dans un rôle de faux jardinier, Chappatte, Herrmann, Haydé, Bénédicte et Adrienne Barman ont rejoint à tour de rôle un drôle d’atelier. Celui de l’auteur genevois Fiami, provisoirement reconstitué dans la vénérable bâtisse. À l’intérieur, une brassée de poèmes fameux ou non, calligraphiés sur de grandes feuilles volantes suspendues à l’aide de pinces à linge. Les mots de La Fontaine.

Vidéos accessibles gratuitement

Sous les yeux ravis de leur hôte, les cinq pointures de l’image dessinée ont illustré une fable du célèbre écrivain né il y a 400 ans et quelques mois, tout en évoquant leur proximité ou leur connivence avec son œuvre. Tourné en trois jours à l’automne dernier, le résultat s’apprécie dès ce mercredi 23 février à travers une série de vidéos d’une vingtaine de minutes accessibles gratuitement sur YouTube et sur le site de Fiami.

Chappatte: une référence universelle Afficher plus Chappatte à son arrivée au Château de Penthes. LEANDRE SERAIDARIS Foudroyé par Rimbaud, capable de réciter le «Bateau ivre» par cœur, le cartooniste du «Temps» n’en chérit pas moins La Fontaine. Dans la vidéo tournée au Château de Penthes, avant d’illustrer «La cigale et la fourmi» dans une version moderne revue et corrigée, il évoque un souvenir d’enfance. Sa mère lui lisait des fables, à lui et à ses frères, le soir au moment du coucher. «Celle qui m’est vraiment restée, c’est «Le corbeau et le renard», ce n’est pas très original.» La légèreté de la forme, la beauté de la langue vont le marquer durablement. «Ses fables sont devenues des références universelles. Elles nous racontent des petites histoires que tout le monde connaît. Les paraboles de La Fontaine font un peu penser au dessin de presse.»

Soutenu par l’Office fédéral de la culture, le projet a jailli dans le cerveau toujours en ébullition d’un dessinateur passionné par La Fontaine. À l’auteur de «La cigale et la fourmi», Fiami a consacré plusieurs expositions ainsi qu’une ribambelle de capsules vidéo tournées avec des enfants, des ados, des aînés et des personnes en situation de handicap. «Désormais aussi des footballeurs du FC Servette et du Lausanne-Sport!» annonce fièrement Fiami.

Herrmann: précis comme une horloge Afficher plus Herrmann illustre La Fontaine. LEANDRE SERAIDARIS Le dessinateur de la «Tribune de Genève» se souvient d’avoir appris La Fontaine avec bonheur à l’école. Puis de l’avoir un peu oublié, croyant sans doute à tort qu’il ne s’adressait qu’au jeune public. Depuis, cet amoureux des mots a revu sa copie, au point de trouver aujourd’hui le fabuliste incontournable. «J’aime la précision de son vocabulaire du XVIIe siècle. Ses poèmes sont précis comme des horloges. La Fontaine a ce don merveilleux que je n’ai pas, de parler en même temps aux enfants et aux adultes. Ses images sont vraiment frappantes. J’ai déjà dessiné des tortues, des lièvres, des corbeaux et des renards, des cigales et des fourmis, autant de types psychologiques dont on a recours en tant que dessinateur de presse.»

À cette liste, on ajoutera les dessinatrices et dessinateurs cités plus haut. «J’aurais bien voulu accueillir également Poussin, mais ce dernier a dû se désister, accaparé par son travail sur les piliers de la gare de Renens», indique Fiami. Avec tous ses invités choisis sur la base d’une admiration qui n’exclut pas à l’occasion la complicité, le Genevois a dialogué autour de La Fontaine dans un esprit qui rappelle une émission télévisée des seventies consacrée à la bande dessinée. «J’adorais «Le musée des bulles», présenté par Bernard Pichon sur la TSR. Je me souviens bien de ces rencontres avec Hergé, Franquin et autre Peyo.»

Haydé: Milton et les rats Afficher plus Haydé en compagnie du faux jardinier du Château de Penthes, le comédien Laurent Nicolet. LEANDRE SERAIDARIS Au rendez-vous fixé par Fiami, la créatrice du chat Milton arrive avec… son chien, prénommé Minou! Les animaux, l’illustratrice vaudoise en raffole, elle aime les mettre en images, au contraire des humains, qu’elle évite de représenter dans ses livres. Comme La Fontaine, elle les fait s’exprimer, Milton surtout, convaincue que «les chats pensent». À la dessinatrice d’un félin de poche traduit dans une dizaine de langues, Fiami a demandé d’illustrer le poème «Conseil tenu par les rats», s’imaginant que Milton devait aimer courir après les souris. La langue du poète l’a un peu déconcertée. «Ce n’est pas facile. Pour les enfants d’aujourd’hui, je ne sais pas si ça passe encore. Maintenant, on ne parle plus comme ça.»

Comme leurs lointains prédécesseurs, Chappatte et consorts ont joué de la plume ou du feutre pour créer en direct un dessin lié à une fable que leur proposait Fiami. Le résultat séduit. Pas étonnant, car La Fontaine, c’est de la bombe, comme on dit en langage des années 2000. Fiami, lui, l’exprime autrement: «Ses fables sont d’une beauté incroyable, pleines d’humour, de suspense aussi. Ce qu’il écrit entre les lignes s’avère également passionnant. Il nous en apprend plus sur nous-mêmes et avec quelques vers, il nous emporte. C’est un peintre des mots, qui dessine des images.»

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

