Reportage dans les copeaux – «S’il y a bien un mot qui caractérise les jeunesses, c’est l’union» Le Giron du pied du Jura a attiré quelque 25’000 âmes à L’Isle, du 10 au 14 août. Une manifestation reine pour le sport et la fête, mais aussi pour tisser des liens. Alice Caspary

L’Isle, 13.08.22. Giron du pied 2022.

Belle renaissance du Giron du pied du Jura! Il faut dire qu’après quatre longues années d’absence due à la crise sanitaire, la manifestation était attendue de pied ferme. «Une grande fierté», pour Alexandre Bonzon, président du comité d’organisation. Cette année, ce sont les jeunesses de Cuarnens, dont il fait partie, et de L’Isle qui ont décroché le projet. «Un investissement assez fou, avec énormément de travail sur une année et plus de 300 sponsors», relève le vingtenaire. L’équipe, composée de 28 membres, a eu finalement deux ans pour monter le tout, les préparatifs ayant commencé en août 2020 pour cause de pandémie.