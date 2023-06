CONCOURS | 50 billets à gagner – SILO 8 24 heures vous offre 50 billets pour SILO 8, un voyage haut en couleurs dans la jungle des souvenirs. 13 x 2 billets pour le samedi 1er juillet 2023 et 12 x 2 billets pour le jeudi 13 juillet 2023.

SILO 8 DR

«SILO 8» vous propose l’étonnante visite d’une résidence futuriste pour personnes âgées. Vous y rencontrerez Dr Wolf et sa nouvelle thérapie effrayante. Pour les rendre dociles et insouciants, les pensionnaires sont contraints de déposer leurs souvenirs à la réception. Cependant, animés par une inaltérable envie de vivre, les aînés se rebellent. Ils luttent corps et âme pour retrouver leur mémoire. L’amour et la fantaisie sont les ailes de leur liberté…

À partir de fin mai, la pièce à succès sera de retour à St-Triphon pour son édition 2023 rafraîchie (édition 2022 en version française). Dans un paysage scénique de conteneurs maritimes rouillés, les téméraires laissent éclater leur imagination débordante – après avoir déjà enthousiasmé plus d’un demi-million de spectatrices et spectateurs entre 2006 et 2010! Le moment est venu : répondant à une forte demande, «SILO 8» revient sur scène! Venez vous émerveiller une nouvelle fois lorsque les bateaux volent, que les fauteuils roulants foncent et que les rêves explosent. Manquer ce spectacle donne un coup de vieux.

Informations complémentaires: www.silo8.ch

Participez gratuitement, jusqu’au lundi 26 juin 2023 à midi, en remplissant le formulaire: