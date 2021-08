La peur règne à Kaboul – «S’ils frappent à ma porte, ils ne me trouveront pas chez moi» Dans la capitale afghane, ceux qui redoutent d’être punis par les islamistes et de perdre les libertés acquises depuis vingt ans se cachent ou tentent de fuir le pays. Margaux Benn

Des talibans patrouillent et installent des postes de contrôle dans Kaboul, au lendemain de leur entrée dans la capitale afghane, le 16 août 2021. keystone-sda.ch

À Kaboul, les esprits se préparent au retour en enfer, mais le cœur n’y est pas. Dans les rues, des gérants de magasins font tomber, ou repeignent en un blanc ennuyeux, les enseignes publicitaires montrant des femmes. Les nombreux salons de beauté, dont le kitsch parait presque tous les quartiers de la capitale, font de même. À regret, les gérants et gérantes ont mis la clé sous la porte.

«Nous avons tous peur de laisser traîner des affaires qui pourraient offenser les talibans et susciter une punition.» Edris, patron d’une société de production musicale et publicitaire

«Nous avons tous peur de laisser traîner des affaires qui pourraient offenser les talibans et susciter une punition», explique Edris, qui n’a pas souhaité que son nom complet soit publié. Ce cofondateur d’une compagnie de production spécialisé dans les clips musicaux, publicités et autres reportages vantant les droits humains et les droits des femmes en particulier, a quitté en trombe sa maison dimanche pour récupérer des disques durs, ordinateurs, photos et documents au bureau. «J’essaie de laisser le moins de choses possibles sur place, et surtout rien qui puisse identifier certaines personnes, y compris moi-même», décrit-il.