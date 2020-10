Accident de train – Sils im Domleschg: le trafic reprendra jeudi Le trafic ferroviaire va reprendre jeudi entre Thusis (GR) et Tiefencastel (GR) sur la ligne de l’Albula, suite à l’accident survenu lundi soir à Sils im Domleschg (GR).

Lundi vers 19h30, un train des RhB a heurté des rochers tombés sur la voie ferrée. Police cantonale GR

Le trafic ferroviaire va reprendre jeudi entre Thusis (GR) et Tiefencastel (GR) sur la ligne de l’Albula, suite à l’accident survenu lundi soir à Sils im Domleschg (GR). Les travaux de remise en état sont à bout touchant, indiquent mercredi les Chemins de fer rhétiques (RhB).

Lundi vers 19h30, un train des RhB a heurté des rochers tombés sur la voie ferrée. Sous l’effet du choc, la locomotive et deux wagons ont déraillé et se sont arrêtés après avoir heurté un poteau de caténaire. La conductrice de la locomotive a été blessée. Les 27 passagers, le chef de train et un membre du personnel de restauration ainsi que deux chiens ont été évacués indemnes.

Les travaux d’évacuation du matériel roulant se sont achevés mardi soir. Depuis, les réparations de la voie et du reste de l’infrastructure ferroviaire sont en cours. Ils avancent rapidement, précisent les RhB. Un service de bus relie Thusis à Tiefencastel depuis lundi soir.

ATS/NXP