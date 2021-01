EPFL – Similitudes entre le vieillissement musculaire et l’Alzheimer Des agrégats de protéines semblables à ceux observés dans la maladie d’Alzheimer sont à la base de la détérioration musculaire observée avec le vieillissement, selon des chercheurs de l’Ecole polytechnique Lausannoise.

Dans leur étude, les scientifiques ont identifié les agrégats de protéines de type amyloïdes dans les muscles matures de différentes espèces, du ver nématode aux êtres humains. Phanie via AFP

Des scientifiques de l’EPFL ont découvert que des agrégats de protéines semblables à ceux observés dans la maladie d’Alzheimer sont à l’origine de la détérioration musculaire observée avec le vieillissement. On peut agir contre les effets de ces agrégats, rapportent les chercheurs dans la revue Cell Reports.

Plus on vieillit, plus nos muscles s’affaiblissent, ce qui explique la fragilité et l’incapacité physique qui accompagnent la vieillesse. Une équipe de scientifiques du laboratoire de Johan Auwerx à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a étudié les similitudes entre le vieillissement musculaire et les maladies dégénératives.

«Dans les maladies musculaires liées à l’âge, comme la myosite à inclusions, nos cellules luttent pour maintenir un pliage correct des protéines, amenant les protéines mal repliées à précipiter. Celles-ci forment des agrégats de protéines toxiques dans les muscles», explique Johan Auwerx, cité mardi dans un communiqué de la haute école lausannoise.

«Le composant principal de ces agrégats de protéines est la bêta-amyloïde, comme dans les plaques amyloïdes dans le cerveau des patients atteints de la maladie d’Alzheimer», ajoute le chercheur.

Fonction mitochondriale dégradée

Dans leur étude, les scientifiques ont identifié les agrégats de protéines de type amyloïdes dans les muscles matures de différentes espèces, du ver nématode aux êtres humains. Ils ont découvert que ces agrégats nuisent à la fonction des mitochondries, les centrales énergétiques cellulaires.

Bien qu’on ait suggéré que ces protéines agrégées contribuent au vieillissement du cerveau, c’est la première fois qu’on démontre qu’elles participent au vieillissement musculaire et dégradent directement les mitochondries.

«Ces agrégats protéotoxiques anormaux pourraient servir de nouveaux biomarqueurs pour le processus de vieillissement, au-delà du cerveau et des muscles», note Johan Auwerx.

Pour savoir s’il est possible d’infléchir la formation des agrégats de protéines, les chercheurs ont administré à des vers la vitamine nicotinamide riboside et l’anticancéreux Olaparib. Tous deux stimulent le taux de nicotinamide adénine dinucléotide, une biomolécule essentielle au maintien de la fonction mitochondriale, et dont le taux décline au cours du vieillissement.

Résultats encourageants

Chez les vers, les deux composés ont activé les systèmes de défense des mitochondries, même quand ils sont administrés à un âge avancé. Cela a réduit les agrégats de protéines amyloïdes liés à l’âge et a amélioré la santé et l’espérance de vie des vers.

Les scientifiques ont ensuite travaillé sur des tissus musculaires humains, prélevés de sujets âgés et de patients atteints de myosite à inclusions. L’activation des mêmes systèmes dans les mitochondries a engendré des améliorations similaires.

Ces résultats encourageants ont amené les chercheurs à tester la nicotinamide riboside sur des souris âgées. Le traitement a également activé les systèmes de défense des mitochondries et a réduit le nombre et la taille des agrégats amyloïdes dans différents tissus musculaires du squelette.

«Les médicaments qui stimulent le contrôle qualité des mitochondries peuvent donc être testés en phase clinique pour contrer les effets de ces agrégats protéotoxiques liés à l’âge et rajeunir les tissus», conclut Mario Romani, premier auteur de l’étude. Des chercheurs de Corée du Sud ont également participé à ces travaux.

ATS