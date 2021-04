Saut à skis – Simon Ammann en route pour ses septièmes JO Le Saint-Gallois de 39 ans s’est vu octroyer le statut de cadre A pour la saison prochaine. Il pourrait ainsi faire partie des athlètes sur lesquels misera Swiss-Ski lors des Jeux olympiques d’hiver 2022. Sport-Center

Depuis sa première participation, à Nagano (Japon) en 1998, Simon Ammann n’a pas raté une seule édition des JO d’hiver. keystone-sda.ch

Swiss-Ski a annoncé la composition de ses équipes nationales de saut à skis et de biathlon, en vue de la saison 2021-2022. Dans la première catégorie, le Vaudois Killian Peier sera le seul représentant helvétique au plus haut niveau, comme cette saison. Par ailleurs, tout comme Gregor Deschwanden et Dominik Peter, qui appartenaient jusqu’à présent au cadre B, Simon Ammann s’est vu octroyer le statut de cadre A. Le Saint-Gallois de 39 ans pourrait donc prendre part à ses septièmes Jeux olympiques, l’hiver prochain à Pékin (Chine). Il n’a pas raté une seule édition depuis sa première participation, en 1998 à Nagano (Japon).

Comme la saison dernière, un spécialiste de combiné figurera dans un cadre de Swiss-Ski, en la personne de Pascal Müller.

Pour le biathlon, le Valaisan Benjamin Weger restera l’unique membre de la sélection suisse. Aucune femme n’a atteint le cadre national. En revanche, le cadre A a été élargi et sera composé d’Irene Cadurisch, Aita Gasparin, Elisa Gasparin, Selina Gasparin et Lena Häcki. Le Genevois Jeremy Finello ainsi que Martin Jäger en feront aussi partie, eux qui ont été promus du cadre B.

