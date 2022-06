Il illumine l’athlétisme – Simon Ehammer, le colosse des Rhodes-Extérieures Un dieu du stade: 8377 points au décathlon, 13’’48 au 110 m haies et surtout, 8,45 m à la longueur, meilleure performance mondiale! L’Appenzellois Simon Ehammer, 22 ans, pur produit de l’athlétisme suisse, allie un talent fou à une ambition folle. Jean Ammann

28 mai 2022: Simon Ehammer vient d’atterrir à 8,45 m. Un saut qui lui aurait permis de remporter le titre olympique du saut en longueur lors des quatre derniers Jeux. FRESHFOCUS

Mai 2021, un fidèle sponsor de l’athlétisme suisse pointe sa caméra sur Simon Ehammer et lui demande de se définir en trois traits de caractère. La réponse jaillit: «Ambitieux!» Puis, l’homme hésite, se décompose, il cherche, il trouve que la question est difficile, et il dit finalement: «À part ambitieux, je ne vois pas… » Simon Ehammer est promis à la plus haute destinée, car l’ambition sans le talent ne serait qu’un vilain défaut.