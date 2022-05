Critique de «Poussette!» – Simon Romang pond une pépite L’humoriste manie le rire et l’émotion dans un solo tendre et mordant, écrit à quatre mains avec sa compagne, la comédienne Florence Annoni. Natacha Rossel

Papa d’une petite Lily, 1 an, Simon Romang dévoile son deuxième solo, «Poussette!». Nathan Hausermann

Quand Chipelou est venu au monde, sa mère s’attendait à donner naissance à une fille: «Quand j’ai vu ton zizi, j’ai éclaté de rire!» Un peu plus de trois décennies plus tard, voici Chipelou, alias Simon Romang, devenu papa d’une petite Lily. L’humoriste d’Apples raconte l’épopée de la parentalité dans «Poussette!» création tendre et mordante qu’il promène jusqu’à dimanche sur les planches du Théâtre Boulimie à Lausanne.