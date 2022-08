Aviron

Petite déception pour le quatre sans barreur helvétique, 2e de sa demi-finale vendredi et qui pouvait lorgner le podium des Européens de Munich. Le Lucernois Joel Schürch (27 ans), l’Argovien Tim Roth (20 ans), le Lucernois Roman Röösli (28 ans) et le Zurichois Andrin Gulich (23 ans) ont terminé 5es de la finale, loin derrière la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Roumanie. Le podium est resté à plus de 4 secondes.

Les Suissesses du quatre de couple ont quant à elles tenté un coup de bluff lors de leur finale et figuraient à la 2e place à mi-parcours. Mais le bateau composé de la Genevoise Célia Dupré (20 ans), de la Bernoise Pascale Walker (22 ans) ainsi que des Lucernoises Lisa Lötscher (22 ans) et Salomé Ulrich (22 ans) a fini par craquer lors du 2e et dernier kilomètre. Elles ont terminé «chocolat», à un peu moins de 4 secondes des bronzées ukrainiennes. Le titre est revenu à la Grande-Bretagne, devant les Pays-Bas. «Pour moi, cette 4e place n'est pas une déception, bien au contraire, a réagi Célia Dupré. Cela nous donne envie d'en faire plus. Nous avons tout donné et nous n'avons rien à nous reprocher. Ce résultat est un pas de plus dans notre programme olympique en direction de Paris 2024.»