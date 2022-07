Tennis – Simona Waltert: «Garder le positif de cette incroyable semaine» Battue vendredi par Olga Danilovic au bout du suspense (6-4 4-6 7-6), la Grisonne ne disputera pas les demi-finales du Ladies Open Lausanne. Elle quitte néanmoins Vidy le sourire aux lèvres. Chris Geiger Lausanne

Simona Waltert, quelle est votre première réaction après ce revers quelque peu cruel?

C’était un match compliqué, la fin l’a été tout autant. Mais c’est le tennis et il ne peut y avoir qu’un vainqueur. Malheureusement, ça n’a pas été moi aujourd’hui (vendredi). Je ne veux toutefois garder que le positif de ce match et, plus globalement, de cette incroyable semaine pour moi. J’ai pu disputer mon premier quart de finale à ce niveau et j’en suis très heureuse.

Comment analysez-vous cette défaite?

Seuls quelques points ont fait la différence à la fin. Cette rencontre, face à une très bonne joueuse, a été très, très serrée. J’ai pris du plaisir durant cette partie et je crois pouvoir dire qu’on a toutes les deux joué un match incroyable. Je vais continuer de travailler pour parvenir à l’emporter la prochaine fois.

Après vos deux premiers marathons, avez-vous manqué de fraîcheur?

Non, je ne me suis pas sentie fatiguée aujourd’hui. J’ai eu un jour de repos hier et j’en ai bien profité (rires). Je me suis bien sentie sur le court, même s’il est normal de ne pas se sentir aussi fraîche que lors du premier des trois matches. La différence se fait toujours dans la tête et, sur ce point, je crois avoir été au niveau aujourd’hui.

D’ailleurs, vous donniez l’impression d’être la meilleure joueuse sur le terrain…

C’est vrai que je me sentais très bien sur le court. Tout comme mon adversaire, j’ai rencontré des hauts et des bas, mais c’est quelque chose de normal au tennis. Globalement, je me suis sentie très bien aujourd’hui. Il y a évidemment eu quelques points que j’aurais pu mieux jouer. Mais c’est toujours plus facile de le dire après. Comme je l’ai dit, je préfère retenir le positif de cette semaine.

Justement, comment expliquez-vous cette folle semaine?

C’est difficile d’expliquer pourquoi ça s’est si bien passé cette semaine. Je prends toujours beaucoup de plaisir lorsque je suis ici et je m’y sens très bien. J’adore ce tournoi, tout comme le fait de jouer à la maison, devant mon public. Tout ceci explique peut-être cette belle semaine (rires).

Vous restiez sur un titre décroché sur le front de l’ITF. De là à s’attendre à de telles performances…

Non, effectivement, je ne m’attendais pas à vivre une telle semaine. J’avais une partie de tableau compliquée, en affrontant notamment la tête de série No 1 au premier tour. Je suis d’ailleurs très heureuse de cette victoire, puis d’avoir su enchaîner au tour suivant. Quand j’y repense, j’ai reçu une invitation de la part des organisateurs… À la base, j’étais simplement heureuse de faire partie de ce tournoi. Je ne pouvais donc évidemment pas m’attendre à vivre une telle semaine (rires).

Le tournoi étant terminé pour vous, quel est votre programme pour ces prochains jours?

Je ne vais pas me rendre à Hambourg la semaine prochaine car les qualifications commencent déjà ce samedi. Ça faisait trop court. Je vais donc prendre quelques jours de repos, puis reprendre la préparation en vue de la tournée américaine.

