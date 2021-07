Gymnastique

La superstar Simone Biles, a expliqué son retrait du concours par équipes par «des démons dans (sa) tête», mardi.

«Dès que je monte sur le tapis, c’est juste moi et ma tête... traiter avec des démons dans ma tête (...) Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas compromettre ma santé et mon bien-être», a-t-elle expliqué à la presse.

AFP

Auparavant, la fédération américaine avait expliqué que la raison de son retrait était «médicale» et que des «examens seront réalisés quotidiennement pour déterminer si elle peut recevoir le feu vert médical pour les compétitions à venir».