Interview cinéma – «Simone Veil m’a aidée durant le tournage» Endossant la double casquette de coproductrice et d’actrice dans «Simone, le voyage du siècle», Elsa Zylberstein caressait ce projet de biopic depuis très longtemps. Pascal Gavillet

Elsa Zylbertstein, stupéfiante en Simone Veil, dans le biopic homonyme d’Olivier Dahan. DR

Le rôle d’une vie. L’expression peut paraître bateau, on ne voit pas comment mieux définir ce film et cette interprétation. Raconter Simone Veil, c’était aussi évoquer les camps de concentration, la déportation, la bataille pour le droit à l’avortement, l’engagement par rapport aux malades du sida, l’humiliation des adversaires politiques, et cela dans une France où les femmes avaient alors rarement la parole. Tout cela et plus encore. Car rien n’est figé ici. Entre émotion et nuances, Elsa Zylberstein a plongé dans la vie et les souffrances de cette femme, portant la force d’une battante dont les fêlures allaient devenir des atouts.