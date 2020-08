Fête nationale – Simonetta Sommaruga aime Lausanne Pour la troisième fois depuis sa prise de fonctions, la présidente s’est rendue samedi dans la capitale vaudoise. Elle y a prononcé une allocution. Christophe Boillat

La présidente de la Confédération a prononcé une allocution devant 600 personnes, des Lausannois et des invités, mais aussi des représentants du monde politique et sportif. VANESSA CARDOSO/24HEURES

«C’est un honneur et une grande chance pour nous de faire partie des rares personnes à pouvoir participer à cette cérémonie», disent de conserve Emmanuelle et Christophe. Ce jeune couple originaire de la région parisienne vient de s’installer à Lausanne. Ils vivent leur première fête nationale et voulaient qu’elle soit inoubliable.