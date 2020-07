Ukraine – Simonetta Sommaruga dans le Donbass La présidente de la Confédération a visité la station de pompage de Voda Donbasu qui approvisionne près de quatre millions de personnes des deux côtés de la ligne de contact dans le Donbass ukrainien.

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Twitter

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a fait le déplacement dans l’Est de l’Ukraine jeudi. Au nom de la Suisse, elle a emmené des biens d’aide humanitaire dans cette zone de conflits, notamment des produits chimiques pour le traitement de l’eau.

La station de pompage de Voda Donbasu est soutenue par la Suisse. Elle approvisionne près de quatre millions de personnes des deux côtés de la ligne de contact, et elle est un point de passage pour la population civile, explique jeudi le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Il s’agit du 12e transport humanitaire conduit par la Suisse dans la région du Donbass depuis 2015. La population y souffre doublement, de la crise du coronavirus et du conflit dans l’Est de l’Ukraine, a tweeté Mme Sommaruga: «La Suisse contribue à atténuer la souffrance».

Au 3e jour de sa visite d’Etat en Ukraine, la présidente s’est aussi informée dans l'Est du pays de la situation actuelle auprès d’autorités locales et d’experts de l’aide humanitaire et de la politique de développement.

Mardi, la présidente de la Confédération a été reçue par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux chefs d’Etat ont souligné leur bonne collaboration et le potentiel de développement d’échanges économiques. Un programme de coopération a été lancé au printemps pour accompagner l’Ukraine dans la résolution pacifique du conflit dans l'Est du pays. Il s’agit de la priorité de la politique de paix de la Suisse, a avancé Mme Sommaruga.

( ATS/NXP )