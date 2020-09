Suisse – Simonetta Sommaruga en visite diplomatique à Rome La présidente de la Confédération s’entretiendra à Rome avec son homologue italien Sergio Mattarella et le chef du gouvernement Giuseppe Conte.

Simonetta Sommaruga parlera à Rome de gestion de la pandémie de coronavirus ou encore de politique transfrontalière des transports. KEYSTONE

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga se rendra la semaine prochaine à Rome. Elle y rencontrera mardi le président de la République italienne Sergio Mattarella et le chef du gouvernement Giuseppe Conte.

Les discussions porteront notamment sur la gestion de la pandémie de coronavirus et les questions économiques et sociales qui s’y rapportent, indique mercredi le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) dans un communiqué.

La politique transfrontalière des transports après l’ouverture du tunnel du Ceneri sera également abordée. Les questions climatiques et environnementales, ainsi que la relance économique dans le respect du climat seront aussi au menu des discussions. La présidente de la Confédération évoquera par ailleurs la politique européenne de la Suisse.

Des relations étroites unissent la Suisse et l’Italie, rappelle le DETEC. Quelque 320’000 ressortissants italiens vivent en Suisse et plus de 70’000 frontaliers rentrent chaque jour sur le territoire helvétique. L’Italie est en outre le troisième partenaire commercial de la Suisse.

ATS/NXP