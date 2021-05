Canton de Schwyz – Simonetta Sommaruga inaugure une avenue pour la biodiversité Au total, 150 arbres y ont été plantés, comme des châtaigniers, des pommiers, des cerisiers ou des pruniers.

À l’occasion de la Journée de la biodiversité, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a inauguré samedi une future allée verte à Arth, dans le canton de Schwyz: 150 arbres y ont été plantés. KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

À l’occasion de la Journée de la biodiversité, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a inauguré samedi une allée à Arth, dans le canton de Schwyz. Au total, 150 arbres y ont été plantés, dont un offert par la conseillère fédérale.

Le projet d’avenue bordée d’arbres a été conçu par quatre étudiants de l’EPF Zurich, avec le soutien financier de la commune d’Arth, du canton de Schwyz, de la Confédération, du Fonds suisse pour le paysage et de la famille propriétaire du terrain qui a eu l’idée du projet. L’agriculture, la science et la politique ont toutes contribué à la réalisation de ce projet, a souligné la conseillère fédérale.

Châtaigniers, noyers, pommiers

La nouvelle avenue devrait contribuer à promouvoir la biodiversité et servir d’aire de loisirs locale. Des châtaigniers, des noyers, des pommiers, des cerisiers, des pruniers et des cognassiers ont été plantés. Des bancs et des arbustes s’y trouvent également.

En 2020, Simonetta Sommaruga avait offert à chaque canton un arbre lors des célébrations du 1er août, en reconnaissance de leurs efforts face à la pandémie de coronavirus. Cet arbre, que la conseillère fédérale a planté pour le canton de Schwyz, est l’un des 150 arbres de cette allée.

