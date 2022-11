Quitter le pouvoir n’est jamais facile. Le faire avec classe et dignité est parfois encore plus difficile. Il y a celles et ceux qui sont contraints aux adieux. Comme Jair Bolsonaro, qui a eu cette semi-élégance de ne pas prendre d’assaut le parlement brésilien après une défaite qu’il n’a acceptée qu’à demi-mot. Refusant de reconnaître la victoire de son adversaire et incitant tout de même ses partisans à manifester «pacifiquement».

Il y a aussi ce départ dont on ne sait pas vraiment s’il en est un. Une Nyonnerie ou Nyonnerei sans fin qui a vu l’éphémère municipale Elise Buckle démissionner sans démissionner – mais en démissionnant quand même – et signer une convention sans imaginer respecter ce qu’il y avait écrit dedans. Affaiblissant encore un Exécutif que l’on sent déjà à bout de souffle. L’épopée personnelle et les ego passent parfois avant le bon fonctionnement des institutions.

«On peut longtemps ergoter sur quoi mettre à l’actif ou au passif de l’ancienne mairesse de Köniz.»

Et puis, il y a Simonetta Sommaruga. Celle qui, par amour et par destin, s’en va alors qu’elle aurait pu et voulu rester. Dans ses larmes et ses mots tout en retenue, j’ai un peu retrouvé l’émotion de celle qui était alors présidente d’une ONG active dans la coopération au développement. Lors d’un voyage de presse en 2006, dans ce Maharashtra qui fut le centre spirituel de la révolution pacifique de Gandhi, j’avais déjà vu ce regard triste. Notamment quand une veuve de petit paysan nous racontait comment son mari, dans l’incapacité de rembourser les dettes contractées envers les multinationales des semences OGM, s’était suicidé.

En 2010, lors de la course pour remplacer Moritz Leuenberger, j’avais misé sur Simonetta Sommaruga quand mon meilleur confrère pariait sur Jacqueline Fehr. On peut longtemps ergoter sur quoi mettre à l’actif ou au passif de l’ancienne mairesse de Köniz. Quand j’ai dit mardi que j’avais été un peu déçu sur la longueur, une consœur m’a mis au défi de trouver un ou une conseillère fédérale qui avait un bilan qui n’était pas décevant. L’exercice du pouvoir en Suisse en serait réduit à ça: un collège qui aspire les velléités et les qualités individuelles. Je crois pourtant aux instants de grâce d’un politicien, même dans un Exécutif. Ceux de Simonetta Sommaruga auront à mon goût été trop rares.



