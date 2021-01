Droit de vote des femmes – Simonetta Sommaruga remercie ses #TroisReines La conseillère fédérale a profité de la «journée des Rois» pour lancer une action sur les réseaux sociaux invitant les femmes à indiquer leurs trois reines. Ceci à l’approche des 50 ans du droit de vote des femmes.

Pour les 50 ans du suffrage féminin, Simonetta Sommaruga lance mercredi une action sur les réseaux sociaux #TroisReines.

À l’approche des cinquante ans du droit de vote des femmes, obtenu le 7 février 1971 en Suisse, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a lancé mercredi une action sur les réseaux sociaux. Elle invite les femmes à indiquer qui sont leurs trois reines.

La conseillère fédérale bernoise donne l’exemple en remerciant sa mère, «qui depuis 1971 a participé à presque toutes les votations». Sa sœur, «qui aide des réfugiés à trouver rapidement leurs marques dans notre pays». Et ses nièces, «qui (en tant que femmes jeunes et fortes) arrivent à concilier vie professionnelle et vie de famille».

La population devrait suivre cette action ces prochains jours. L’initiative est portée par les mots-dièse, en français, allemand et italien, #TroisReines, #Dreiköniginnentag et #FestaDelleTreRegine.

Simonetta Sommaruga renvoie aussi à un dossier sur le 50e anniversaire du suffrage féminin sur le site du Département de l’environnement (DETEC) . On y trouve les manifestations qui auront lieu cette année pour célébrer cet anniversaire ainsi que du matériel didactique et des éléments historiques.

La plupart des cantons ont introduit le suffrage féminin en même temps qu’au niveau fédéral, le 7 février 1971. Les femmes d’Appenzell Rhodes-Extérieures ont elles dû attendre 1989 pour obtenir ce droit et celles d’Appenzell Rhodes-Intérieures 1991, grâce à «un arrêt du Tribunal fédéral».

ATS