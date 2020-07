Visite d’État – Simonetta Sommaruga se rend la semaine prochaine en Ukraine La présidente de la Confédération va rencontrer le président ukrainien et plusieurs ministres pour discuter de la collaboration bilatérale et de l’aide humanitaire.

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, va effectuer son premier voyage à l’étranger depuis le début de la pandémie. KEYSTONE

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, sera en visite d’État en Ukraine la semaine prochaine. C’est son premier voyage à l’étranger depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus en Europe.

La conseillère fédérale sera reçue mardi 21 juillet à Kiev par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, indique lundi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Les entretiens porteront sur la collaboration bilatérale et le contexte international.

Plusieurs événements consacrés aux échanges économiques et scientifiques sont prévus pour le premier jour de la visite présidentielle. Une délégation économique composée de représentants des branches de l’énergie et des infrastructures sera du voyage.

Le deuxième jour, la présidente de la Confédération rencontrera différents ministres à Kiev ainsi que des représentants de la société civile ukrainienne. Le troisième jour, Simonetta Sommaruga se rendra dans l’Est de l’Ukraine.

Le programme prévoit notamment des entretiens sur la situation actuelle avec les autorités locales et des experts de l’aide humanitaire et de la politique de développement. Une visite d’une station de traitement de l’eau, soutenue par la Suisse et qui approvisionne la population des deux côtés de la ligne de contact, est planifiée.

Conflit dans l’Est

Trouver une solution au conflit dans l’Est de l’Ukraine est une priorité de la politique de paix de la Suisse. Cette dernière est le cinquième plus important donateur d’aide humanitaire en Ukraine et participe au processus de paix avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) notamment.

La Suisse a détaché depuis 2015 l’ambassadeur Toni Frisch pour coordonner le groupe de travail chargé des questions humanitaires dans le cadre des négociations menées à Minsk par le Groupe de contact trilatéral. Il a notamment été actif dans des échanges de prisonniers entre Kiev et les séparatistes.

Les deux pays ont établi des relations diplomatiques peu après l’indépendance de l’Ukraine en 1991. Les relations économiques avec l’Ukraine bénéficient de l’accord de libre-échange depuis juin 2012. Le volume des échanges commerciaux s’élevait à 556 millions de francs en 2018.

( ATS/NXP )