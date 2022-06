Critique musicale – Simple Minds à Lausanne: explosion d’années 80 Les brushings passent, la passion demeure. Mise en plis propre en ordre, mardi au Métropole, d’un rock de stade désormais en format réduit mais à l’emphase inchangée. Francois Barras

Simple Minds, le 28 juin 2022 au Métropole de Lausanne. Au centre, Jim Kerr. À sa droite, Charlie Burchill, cofondateur avec lui du groupe en 1977.

C’est en arrivant sur scène que les six musiciens se mettent en rang et saluent les spectateurs. Un détail, peut-être, mais qui résume ce que sera ce mardi soir le concert lausannois de Simple Minds: deux heures de célébration sincère, bon enfant et relativement intime de la musique qui fit une grande part de la pop de stade des années 80, honorée dans une joie égale par ses géniteurs écossais et son public désormais quinquagénaire.

«C’est nous qui devrions vous payer… mais nous sommes Écossais!» Jim Kerr, de Simple Minds, face au public chantant à sa place «Don’t You (Forget about Me)»

Le geste avait aussi valeur de merci envers des fans assez patients pour avoir conservé leurs billets au gré de deux reports covidiens. Le groupe phare de la new wave FM devait venir en 2020 fêter ses 40 ans discographiques. Puis en 2021. Le voici finalement qui célèbre ses 42 ans avec un enthousiasme plus vibrant encore, à l’image du chanteur Jim Kerr, dont un léger surcroît de corpulence et de calvitie lui confère un lointain air de Pierre-Yves Maillard sautillant micro à la main sur la scène du Métropole, ce qui peut troubler.

Batteuse de choc

Passé le flou et un long réglage des enceintes apeurées face à tant de sons jetés en pelote, le concert s’installe dans une cérémonie souriante, jouée avec la précision du studio et sous la frappe exceptionnelle de la batteuse Cherisse Osei. Du «Minds» originel ne restent que Kerr et le guitariste Charlie Burchill. Le premier n’a rien perdu de sa voix et le démontre sur un «Belfast Child» impressionnant; le second n’a pas paumé une guitare en route et les exhibe au fil d’une vingtaine de chansons dégainées dans une emphase si explosive qu’elle frise l’exubérance. Kerr fait virevolter son pied de micro, Burchill utilise sa six-cordes comme un Pollock électrifié, en touches impressionnistes «so eighties» et en pluie d’échos que le public reçoit en autant d’éclaboussures heureuses.

Deux accords et boum

Après un entracte (!) qui constitua la surprise majeure de la soirée, Simple Minds n’avait plus qu’à se laisser glisser vers ses hits majeurs, «Alive and Kicking» et surtout «Don’t You (Forget about Me)», dont les deux accords d’ouverture provoquent une ferveur telle que le Métropole craint pour ses cintres. Le tube en or massif, bande-son des années 80, est repris par toute la salle, qui grille la politesse à Jim Kerr sur ses «la-la-la» finaux. Ce dernier devient chef de chœur, modulant le volume du coda et l’étirant durant de longues minutes, regardant sa montre en se marrant. «Vous chantez parfaitement. C’est nous qui devrions vous payer… mais nous sommes Écossais!» En matière de générosité, Simple Minds n’avait pourtant rien à prouver ce soir-là, et tant pis si le versant subtilement ténébreux de son art est resté tapi dans le gris clair des années new wave.

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.