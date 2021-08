VTT – Sina Frei «bronzée» aux Mondiaux de Cross-Country La Suissesse, championne du monde de short race jeudi, a remporté le bronze en Cross-Country aux Mondiaux de Val di Sole (Italie). Jolanda Neff quatrième. Rebecca Garcia

Sina Frei, médaillée d’argent à Tokyo, a remporté une médaille mondiale. keystone-sda.ch

Les Suissesses n’ont pas réitéré leur exploit des Jeux olympiques de Tokyo (triplé historique). Sina Frei a pris la troisième place des Mondiaux de cross-country samedi après-midi à Val di Sole (Italie). La Zurichoise a tout juste terminé sur le podium, devant la St-Galloise Jolanda Neff.

Le top 10 compte également la Nidwaldienne Alessandra Keller. Déjà sacrée jeudi en short race, Sina Frei a dû se battre jusqu’au bout pour regagner le podium. Au troisième tour, la vététiste de 24 ans était encore sixième à 1 minute 42 secondes d’Evie Richards. La Britannique a pour sa part remporté l’or sur cette course, en 1:23:52. Elle a débuté troisième mais a rapidement pu se placer en tête de course pour ne plus lâcher sa place.

La Française Pauline Ferrand Prevot, elle, a connu la trajectoire inverse de la Zurichoise. Troisième, elle a été dépassée par les Suissesses Frei et Neff ainsi que par la Polonaise Maja Wloszczowska, le tout entre les tours quatre et cinq de la course. Sina Frei avait obtenu la médaille d’argent à Tokyo, elle décroche le bronze mondial en Italie.

Quant à Jolanda Neff, elle passe de l’or au chocolat. La St-Galloise de 28 ans était en septième position en milieu de course. Elle a ensuite regagné trois places mais n’est pas parvenue à se placer sur le podium, elle qui a pu gagner l’or olympique un mois plus tôt. Outre Alessandra Keller, dixième, Linda Indergand est arrivée onzième. L’Uranaise qui s’est parée de bronze à Tokyo, a perdu beaucoup de temps dès le début de la course.

