VTT – Sina Frei en bronze aux Européens La Zurichoise de 25 ans a pris la troisième place du cross-country remporté par la Néerlandaise Puck Pieterse. Jolanda Neff a terminé au pied du podium. Ruben Steiger

Sina Frei a décroché la médaille de bronze aux Jeux européens 2023. AFP

Dimanche à Krynica-Zdroj (Pologne), Sina Frei a décroché la troisième place de l’épreuve de cross-country des championnats d’Europe. La Zurichoise de 25 ans s’est pour l’occasion offert sa première breloque continentale en individuel.

La vice-championne olympique de Tokyo a ainsi confirmé sa bonne forme du moment, mais cela n’a pas suffi pour inquiéter Puck Pieterse (21 ans). La talentueuse Néerlandaise, qui a bouclé le parcours en 1 h 18 et 26 secondes, a devancé l’Autrichienne Mona Mitterwalner (21 ans) de 26 secondes et Sina Frei d’une minute et cinq secondes.

La Saint-Galloise Jolanda Neff, qui visait un cinquième titre européen, a quant à elle terminé au pied du podium. La championne olympique 2021 était sur le podium provisoire (2e) après le deuxième des cinq tours de circuit, mais elle n’a pas réussi à maintenir la cadence.

Les autres Suissesses ont terminé plus loin dans la hiérarchie. Steffi Häberlin (9e à 2’48), Linda Indergand (11e à 3’08), Nicole Koller (14e à 3’56), Ramona Forchini (23e à 6’22) n’ont jamais été dans la course aux médailles.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

