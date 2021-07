La première fois qu’on a écrit… «Nati» – Sinistrée en Hongrie, l’équipe suisse se reconstruit une aura nationale Notre série plonge dans les archives de ce journal à la recherche de l’apparition d’un mot, pour mieux retracer son histoire. Erwan Le Bec

Il est dur, le compte rendu de Norbert Eschmann dans les colonnes de «24 heures» au lendemain du 3-0 imposé par les Hongrois à l’équipe nationale suisse lors des éliminatoires de la Coupe du monde de 1982. Vraiment dur, même: «Nepstadion: station terminus. […] On ne va pas pleurer, vu que sur le championnat du monde, on avait fait une croix dessus dès le coup de sifflet […].»

Les «Onze de Wolfisberg», «l’équipe nationale»… les reporters des tribunes puisaient jusqu’alors dans cet inépuisable registre sportif pour nommer cette équipe en mal de rebonds. Pas question de parler de «Nati», surnom affectueux dont les journaux sont remplis depuis la semaine dernière.

Retour en 1981. Quand Philippe Dubath remet une couche quelques jours plus tard, c’est pour parler encore «du «club suisse» de Paul Wolfisberg a perdu l’un de ses arguments les plus puissants: la motivation» – et en appelle à une reconstruction de l’équipe, trop dépendante de la structure de Grasshopper.

C’était jusqu’au vendredi 5 novembre 1982. Ce jour-là, Norbert Eschmann prend des nouvelles de Daniel Jeandupeux. Un ancien joueur du LS, de l’OM et de l’équipe nationale, qui interroge un ancien attaquant de l’équipe nationale. Aurait-il pu devenir entraîneur de l’équipe suisse? L’intéressé répond non. À l’époque, il jouait «avec Zurich, et la «Nati» m’apparaissait comme une galère.»

Daniel Jeandupeux, le 15 novembre 1985 à Bern. Il, va officier comme coach de l’équipe de Suisse de 1986 à 1989. KEYSTONE

Fin de citation, et première brèche dans la presse vaudoise. Norbert Eschmann va ensuite l’utiliser à plusieurs reprises, alors qu’à cette période, se souvient Philippe Dubath, les journalistes s’interdisaient le mot «Nati», raccourci de Nationalmannschaft. Un alémanisme utilisé indifféremment pour l’équipe nationale de football et de hockey, encore peu courant outre-Sarine quelques années auparavant cela dit. On trouve à peine une vingtaine d’occurrences chez sept principaux journaux en 1978, avant une belle envolée dans les décennies suivantes dans toute la presse alémanique. À défaut d’avoir ramené une coupe d’Europe, la «Nati» a imposé son titre.

Aujourd’hui, Daniel Jeandupeux s’étonne d’avoir parlé de «Nati»: «Un de ces mots alémaniques que je connaissais évidemment, mais qui a mis longtemps à vraiment résonner pour moi.»

C’est que dans les années 80, on est loin d’une vaste communion populaire, fervente et nationale autour de l’équipe suisse. Elle est alors qualifiée «d’honorable perdante», s’inclinant régulièrement sur un petit score. Surtout, le style de jeu fait débat. «En Suisse alémanique, on attendait de nous qu’on joue comme des Allemands, qui étaient alors la référence. Un jeu offensif. Il fallait gagner des duels, se souvient l’ancien entraîneur. Tandis que quand on allait en Suisse italienne, le public s’attendait à ce qu’on joue comme des Italiens, et en Suisse romande comme des Français…»

«En Suisse alémanique, on attendait de nous qu’on joue comme des Allemands, qui étaient alors la référence. Tandis que quand on allait en Suisse italienne, le public s’attendait à ce qu’on joue comme des Italiens, et en Suisse romande comme des Français…» Daniel Jeandupeux, ancien entraîneur de la «Nati»

Insoluble. L’attitude du sélectionneur Wolfisberg, qui refuse de s’exprimer autrement qu’en allemand, ne va pas aider les choses. «Un fossé qui devient cratère» se dessine entre partisans de tel ou tel comportement de la formation sur le terrain, ou autrement dit sur le «rendement de notre «Nati», relève encore – il récidive – Norbert Eschmann, dans «24 heures» du 13 septembre 1985. «Ici, dans ce coin «romantique», on voudrait que la Suisse se batte moins mais réfléchisse plus.»

«Nati» va s’effacer un brin à la fin des années 90, avant de revenir en force dans les feuilles sportives, à la fois pour la glace et la pelouse. À tel point qu’il faut parfois préciser «Nati de foot». C’est dans les années 2000 qu’apparaissent plusieurs chroniques critiquant la popularisation du germanisme. En vain. En 2005, «Nati» a définitivement perdu ses guillemets dans «24 heures». Et depuis mardi dernier, elle a sans doute gagné quelque chose de plus.

