Cérémonie – Sinistrée, la musique rêve néanmoins de Victoires Vendredi, la chanson made in France se fête pour la 36e fois à la télévision. Absence de public, catégories remaniées, récipiendaires presque neufs… Édition de crise ou nouvelle donne? Francois Barras

Avec son troisième album titré de son prénom, Aya Nakamura a assis un peu plus encore son statut de vedette en France. AFP

Heureusement, il y a Stéphane Bern. Qui aurait cru que le sourire ravi du plus gentil animateur depuis Michel Drucker agirait un jour comme un baume à la camomille, souvenir d’un monde inoffensif où il était possible de sortir acheter des nouilles sans craindre l’hospitalisation? L’inamovible animateur multifonction sera le pivot, vendredi, de la 36e édition des Victoires de la musique, aidé dans sa tâche par Laury Thilleman, dont la compétence d’ex-Miss France (cuvée 2011) sera un atout indiscutable pour couronner les musiciens en lice.

Oui, il fallait bien Stéphane Bern pour donner un semblant de normalité à cette soirée en tous points anormale. Depuis plus de dix ans que les ventes de CD pesaient peu face aux revenus du live, le succès des tournées avait pris une importance inédite pour juger des artistes les mieux cotés. Or, en France, les salles de concert et les festivals ont gardé portes closes depuis bientôt une année. Même la cérémonie, transmise sur France 2 mais réalisée dans les bâtiments de la Seine Musicale, se déroulera sans spectateur aucun – la Préfecture des Hauts-de-Seine, où se trouve la salle de spectacle, a finalement tranché pour l’option zéro public. Il y aura du live, certes, mais pas d’applaudissements hormis éventuellement ceux des deux animateurs.

Sacré Heuss l’Enfoiré

Autre effet direct de la crise: parmi les huit catégories au programme, celles du Meilleur concert et de la Révélation scène de l’année disparaissent au profit d’un accessit numérique pour la Chanson la plus streamée, d’ores et déjà attribué à Gradur et Heuss l’Enfoiré et les 151 millions de vues de «Ne reviens pas». La case «révélation» se scinde en deux, l’une masculine, l’autre féminine. Dans la première, Hatik, son autotune et ses 99 millions de clics ont les faveurs de la masse, mais Hervé et son grain de variétoche bashungienne époque «Gaby» pourraient séduire le jury. Dans la seconde, Yseult arrive en tête des paris, aussi nommée pour la Meilleure chanson originale («Corps»), l’une des deux catégories laissées au vote des internautes (avec la Meilleure création audiovisuelle).

Hormis la Victoire d’honneur remise cette année à Jane Birkin et la présidence confiée à Jean-Louis Aubert, la 36e cérémonie présente un panorama intergénérationnel plus varié que d’habitude. Certes, Benjamin Biolay reste favori (trois nominations) et Julien Doré colle Grand Corps Malade sur la case du Meilleur album. Mais des noms relativement neufs scintillent au gré des nominations: Gaël Faye, Aya Nakamura, Pomme, Suzane, Ben Mazué, Woodkid, etc. Nul Souchon, ni Bruel, pas plus de Vanessa Paradis ou de Véronique Sanson. Un gage à la diversité qui ne suffira sans doute pas à épuiser toute polémique, tant ces soirées sont désormais le moyen pour certain·e·s de poursuivre leur combat militant ou leur buzz promotionnel, souvent les deux en même temps. Nommée pour la Meilleure chanson originale, Camélia Jordana s’est ainsi indignée en amont que les meilleurs albums en lice ne comptent aucune femme, au prétexte définitif que «la majorité des gens qui votent sont des hommes»… Cela n’avait pourtant pas empêché son disque «Lost» d’être élu parmi les meilleurs de l’année 2019. Bref, l’ambiance sera chaude vendredi. Heureusement, il y a Stéphane Bern.