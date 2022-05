Football – Sion a eu chaud à Lausanne, il n’a plus besoin que d’un point Deux penalties d’Anto Grgic à la Tuilière (victoire 1-2) permettent aux Valaisans d’approcher du maintien. Il faudra tout de même lutter jusqu’au dénouement de dimanche. Florian Vaney Lausanne

Armel Junior Zohouri et les Lausannois n’ont pu empêcher Sion de gagner (ici Filip Stojilkovic). keystone-sda.ch

Lausanne quittera la Super League dans quelques jours. Mais avant ça, le club de la Tuilière a revisité une partie de son passé jeudi soir. L’époque du début de saison, plus précisément, où Zeki Amdouni n’était pas encore l’imparable gâchette qu’il est devenu en 2022. Celle où il n’y avait à peu près personne pour conclure les actions vaudoises. Face à Sion, le Genevois était absent, et ses coéquipiers ont arrosé de frappes les filets de protection au-dessus du but. Jusqu’à ce qu’un défenseur central, Simone Grippo, ne montre l’exemple. En vain.

La conclusion de la soirée, la seule qui compte vraiment, c’est que les Valaisans ont refait un grand pas dans la bonne direction, après des dizaines à l’envers. Grâce à deux penalties, les protégés de Paolo Tramezzani n’ont plus besoin que d’un point lors de la dernière ronde à Genève pour se sauver.

Les fans lausannois ne comptaient pas forcément garder un bon souvenir d’Armel Zohouri, et l’Ivoirien a ajouté une odieuse main dans sa surface à la balance. Penalty, transformation par Anto Grgic (0-1, 32e) et des Sédunois qui ont tenu le bon bout pendant près d’une heure.

Il faut s’étonner du comportement du FC Sion après la pause. Dans un instant aussi important de sa saison, la passivité dont il a fait preuve ne lui garantit rien avant le dénouement de dimanche. Il a fallu une prouesse du mauvais pied de Simone Grippo pour que Lausanne en profite (82e). Avant, donc, un nouveau penalty évitable que ne pouvait détourner Thomas Castella face à Anto Grgic. Le but du maintien? On le saura dans trois jours.

Lausanne-Sport - Sion 1-2 (0-1) Afficher plus La Tuilière, 4945 spectateurs. Arbitre: Fedayi San. Buts: 32e Grgic (pen.) 0-1, 82e Grippo 1-1, 92e Grgic (pen.) 1-2. LS: Castella; Zohouri, Grippo, Poundjé; Alakouch (78e Chafik), Kukuruzovic, Trébel (78e Carraco), N’Guessan (46e Koyalipou), Mahou (69e Suzuki); Sanches, Spielmann (53e Coyle). Entraîneur: Alain Casanova. Sion: Fickentscher; Bamert, Ndoye, Benito, Cipriano (73e Iapichino); Zuffi, Grgic; Itaitinga, Costa (85e Karlen), Bua (73e Araz); Stojilkovic. Entraîneur: Paolo Tramezzani.Avertissements: Bamert (25e), Grgic (93e).

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.