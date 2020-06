Impulsion estivale – Sion lance un programme d'activités pour l'été La Ville de Sion va proposer, dès le 3 juillet, activités et spectacles gratuits pour animer les vendredis et samedis de l’été. Des événements sont également prévus en semaine.

Les animations se déroulent pour la plupart en plein air et sont susceptibles d’être annulées ou déplacées en fonction de la météo. Keystone

Du 3 juillet au 16 août, la Ville de Sion propose à ses habitants de profiter d'Impulsion estivale, un «copieux programme» d'activités et de spectacles gratuits pour animer les vendredis et samedis de l'été de 14h00 à 20h00. Au menu: concerts, visites guidées, ateliers pour enfants, artistes de rue.

A ce programme s’ajouteront encore, du lundi au jeudi, des animations ludiques à l’attention des enfants et des jeunes dans les différents quartiers de Sion. «Il y a en aura pour tous les goûts», promet lundi la Ville dans un communiqué. Un montant extraordinaire de 100'000 francs est dévolu pour l’organisation de cet événement.

«Notre objectif est triple: nous voulons animer la ville, soutenir l’économie locale qui redémarre, et jouer la carte touristique en proposant aux visiteurs, qui seront sans doute nombreux cette année, de faire l’expérience de Sion», explique Philippe Varone, le président de la Ville cité dans le communiqué.

L'événement a été mis sur pied en collaboration avec les acteurs culturels et associatifs locaux et l’Office du tourisme.

Cinq lieux, cinq modules

Impulsion estivale se déclinera dans cinq lieux différents, dont la place du Midi, et selon cinq modules différents à savoir artistique, musical, enfants, famille et patrimoine. Les animations se déroulent pour la plupart en plein air et sont susceptibles d’être annulées ou déplacées en fonction de la météo.

Le public est invité à respecter les consignes sanitaires. Pour participer à certaines activités, il faudra donner ses coordonnées, ainsi que l’exigent les concepts de protection prévus, souligne le communiqué de la Ville de Sion.

( NXP, ATS )