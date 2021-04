Rassemblement non autorisé à Sion – Onze jeunes de 15 à 24 ans vont être déférés à la justice Le Valaisan de 18 ans à l’origine du rassemblement de quelque 300 étudiants le 1er avril sera dénoncé au Ministère public. Dix autres adolescents seront déférés à la justice, notamment pour émeute.

Les onze personnes interpellées risquent notamment des peines privatives de liberté de trois ans au plus ou des peines pécuniaires, a indiqué la police cantonale du Valais. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Olivier Maire

Onze personnes interpellées lors d’un rassemblement non autorisé le 1er avril à Sion vont être déférées à la justice notamment pour émeute, voire violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Elles sont âgées de 15 à 24 ans.

La personne à l’origine du rassemblement de quelque 300 étudiants sur la place de la Planta à Sion est un Valaisan de 18 ans. Il a «reconnu avoir lancé un défi qui consistait à se faire tatouer les châteaux de la capitale s’il parvenait à réunir plus de 600 personnes», indique la police cantonale vendredi dans un communiqué.

Le jeune homme a reconnu avoir enfreint l’ordonnance Covid-19 situation particulière. Il sera dénoncé au Ministère public.

Dix autres adolescents ou jeunes adultes seront déférés à la justice pour «émeute, voire pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ou pour empêchement d’accomplir un acte officiel», précise la police.

Peines encourues

Le jeudi 1er avril en fin d’après-midi, les étudiants ont convergé vers la place pour fêter le début des vacances de Pâques. La police régionale des villes du centre a dans un premier temps été au contact et tenté de persuader les jeunes d’évacuer le jardin public pour mieux se répartir sur la place et respecter les distances sanitaires.

La police cantonale est finalement intervenue pour dissoudre le rassemblement non autorisé. Selon la police, des casseurs se sont mêlés à la foule et ont notamment jeté des objets en direction des forces de l’ordre et refusé d’obtempérer aux injonctions.

Les onze jeunes déférés risquent «des peines privatives de liberté de trois ans au plus ou des peines pécuniaires, voire des prestations personnelles (ndlr. travail d’intérêt général, séances de sensibilisation) ou des amendes pour les mineurs», détaille la police.

