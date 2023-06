Pop et IA – Sir McCartney annonce la sortie du «dernier disque des Beatles» Grâce à l’intelligence artificielle, Paul a pu terminer une chanson à partir d’une démo enregistrée par John en 1979. Explications et objections. Jérôme Estebe

Les Beatles, statufiés sur les bords du fleuve Mersey à Liverpool. LOZ PYCOCK/DR

«Nous sommes arrivés à faire ce qui sera le dernier disque des Beatles». Voilà ce qu’a tranquillement annoncé mardi dernier McCartney, 81 ans, sur les ondes de «BBC Radio 4». Depuis, la «Beatlesphère» est en feu. Un nouveau single des Fab Four? Alors qu’il n’en reste que deux sur terre? Cinquante-trois ans après leur séparation? Mais comment est-ce possible? Ben, with a little help from l’IA. «Nous avons réussi à prendre la voix de John et à la purifier grâce à l’intelligence artificielle pour mixer l’enregistrement», a expliqué Paul. Le disque est achevé. Il devrait sortir cette année.

Macca n’a pas nommé ladite chanson. Les exégètes sont toutefois quasi unanimes pour penser qu’il s’agit de «Now And Then», brouillon enregistré sur une radiocassette par John Lennon en 1978, seul au piano, dans son appartement new-yorkais. Yoko avait donné la démo à Paul en 1994. Elle contenait d’autres embryons de chansons, dont «Free as a Bird» et «Real Love», que les trois Beatles survivants avaient alors finalisés pour leur projet «Anthology». Ils avaient passé une demi-journée à travailler sur «Now And Then». En vain, le son de voix étant particulièrement cracra. C’est Harrison qui avait décidé de passer l’éponge, en estimant que la piste vocale était «pourrie».

Depuis, George est mort. Et l’IA est née. Impressionné par le travail de purification sonore effectué lors du mixage du documentaire «Get Back», Paul a commencé à tâter de l’intelligence artificielle. Au point d’intégrer un duo avec feu Lennon lors de la dernière tournée. Et de remettre ce «Now and Then» sur le métier.

Bricolage solitaire

Les fans trépignent certes d’impatience en attendant la sortie du titre. Reste que l’entreprise pose deux trois questions. À commencer par l’utilisation par Paul du nom «Beatles» pour un bricolage solitaire à partir d’un brouillon, solitaire lui aussi, commis par son ancien complice dont il était séparé. Un survivant et un ordinateur qui se substituent à la collégialité artistique d’un groupe. On peut tousser.

Et puis, qu’aurait pensé de tout ça ce bon Lennon? En 1978, il vivait reclus et pépère en élevant son fils. On peut penser qu’il n’envisageait nullement de reformer les Beatles. Quant à «Now and Then», bluette mineure, il ne l’avait ni achevée ni, a fortiori, inscrite au générique de son ultime album, «Double Fantasy», sorti en 1980. Bref, il l’avait jetée à la corbeille. C’est là que Paul et son IA sont allés la chercher. Que la saga du plus flamboyant groupe pop de tous les temps s’achève par une plongée dans les poubelles d’un mort, ça manque grave de glam, non?

