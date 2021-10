Archéologie vaudoise – Site majeur, la nécropole de Pully livre de nouvelles tombes

On en sait un peu plus sur la nécropole de Chamblandes, mise au jour lors de travaux réalisés en août dernier à Pully, chemin de Verney. Les canalisations sont en effet tombées sur des sépultures, au final huit en tout, dont la fouille a été confiée à l’entreprise Archeodunum par l’Archéologie cantonale vaudoise, qui a communiqué mardi.

La nécropole de Chamblandes, fouillée essentiellement au début du XXe siècle par l’archéologue Albert Naef, est bien connue des scientifiques européens. C’est là qu’a été pour la première fois identifié ce mode d’inhumation «en ciste de Chamblandes», quand des défunts reposaient en position quasi fœtale, sur le côté, entourés d’offrandes et protégés d’un coffre fait de lourdes et minces dalles de pierre. Des rites funéraires typiques du Néolithique moyen, quand nos lointains aïeux, sédentaires, prennent leurs aises dans notre région et mettent en place une société qui sera celle des mégalithes. Des cistes seront identifiées ailleurs dans l’arc alpin et le long de la vallée du Rhône.