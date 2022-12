Transition énergétique – Sites éoliens: les communes fribourgeoises déboutées en justice Le Tribunal fédéral refuse d’entrer en matière sur les demandes de révision du volet éolien mais les communes peuvent faire valoir leurs griefs.

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral n’est pas non plus entré en matière sur leurs recours. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Conseil d’État fribourgeois a refusé à juste titre d’entrer en matière sur les demandes de révision du volet éolien du plan directeur cantonal. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de onze communes. Les communes de Vuisternens-devant-Romont, La Sonnaz, Billens-Hennens, Les Grangettes, La Verrerie, Pont-en-Ogoz, Sâles, Siviriez, Sorens, Ursy et Villorsonnens doutent de l’indépendance de la société Ennova, choisie par le canton pour accompagner le processus du plan directeur lors de la définition des sites d’implantation des parcs éoliens.

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral n’est pas non plus entré en matière sur leurs recours. Il justifie sa décision par le fait qu’il n’y a pas d’intérêt actuel et pratique. Le rejet porte en fait davantage sur la forme que sur le fond. Dans cet arrêt d’une dizaine de pages, les juges de Mon Repos estiment en fait que les communes concernées ont eu l’opportunité de faire valoir leurs griefs par un autre biais et que la voie du recours en justice n’est à ce stade pas opportune.

Le fond n’a pas encore été examiné

La cour fait référence à un courrier daté de décembre 2021 dans lequel le gouvernement avait en effet invité les communes à se prononcer sur des modifications du plan directeur cantonal dans le cadre de l’enquête publique ouverte peu avant. Ces modifications concernaient essentiellement des questions de paysage, écrit le Tribunal fédéral et ne portaient donc pas directement sur le volet éolien.

La cour ajoute toutefois que le Conseil d’État avait expressément indiqué aux communes qu’elles pouvaient ainsi montrer au canton sous quels aspects les études de base relatives à la définition des sites éoliens devaient être revues. La procédure prévoit, ainsi que le souligne le Tribunal cantonal, que le Département concerné doit ensuite rendre un rapport et prendre position sur les propositions émises.

À l’issue de cette phase, le Conseil d’État rendra ensuite ses propositions d’adaptation du plan directeur que les communes pourront, si elles l’estiment utile, contester par recours en se fondant sur «une violation de leur autonomie». La question du fond du dossier peut donc rester ouverte. Deux mois après le dépôt de ce recours, une longue enquête dans «Le Matin Dimanche» montrait que les problèmes dans l’élaboration de ce plan éolien fribourgeois étaient bien plus nombreux que supposés jusque-là.

Attitude hostile

Les communes de Vuisternens-devant-Romont (Glâne) et de La Sonnaz (Sarine) concentrent quatre des sept parcs éoliens préconisés par le plan directeur. Elles avaient été les premières à demander au Conseil d’État de réviser le volet éolien du plan directeur en octobre 2021. Dans la foulée d’autres communes avaient déposé une requête propre.

Les citoyens de Vuisternens-devant-Romont et de La Sonnaz avaient massivement rejeté la perspective d’accueillir des turbines sur leur territoire lors de votes consultatifs organisés avant les vacances d’été 2021. (Arrêt 1C_82/2022 du 1.12.2022)

ATS/JWI

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.