Procès Raiffeisen - Six ans de prison requis contre Pierin Vincenz et son acolyte

Le procureur s’est exprimé jeudi matin devant la justice zurichoise à propos de l’ex-patron de Raiffeisen Pierin Vincenz et son partenaire d’affaires Beat Stocker.

Six ans de prison requis contre Pierin Vincenz et son acolyte

L’ex-patron de Raiffeisen Pierin Vincenz et son partenaire d’affaires Beat Stocker se sont largement enrichis en causant des dégâts financiers considérables. Le procureur l’a affirmé jeudi matin devant la justice zurichoise. Il exige six ans de prison contre eux.

Pierin Vincenz occupait une position plus importante que Beat Stocker, a rappelé le procureur à la fin de son réquisitoire. Il a donc pu convaincre d’autres personnes qui lui faisaient confiance et les amener à approuver des transactions. «Il a abusé de cette confiance et de son pouvoir. Cet abus pèse lourd dans la balance», a souligné le représentant du Ministère public devant le Tribunal de district de Zurich.