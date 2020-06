Verdict – Six ans pour l’aide-soignant à l’origine du décès de son enfant Les juges ont condamné ce jeudi un Congolais de 35 ans à 6 ans de prison pour avoir secoué son bébé à mort et ébouillanté une patiente d’EMS lors d’une douche. L’homme niait farouchement toute implication. La mère de l’enfant a été acquittée. Flavienne Wahli Di Matteo

Le président de la Cour criminelle Pierre Bruttin rend son jugement au Palais de justice de Montbenon Odile Meylan

Fin janvier 2017, le petit G. qui n’avait pas encore atteint sa première année de vie succombait dans des circonstances que ses parents n’ont jamais expliquées. Ce sont les experts qui ont déduit des blessures de l’enfant qu’il avait été victime du syndrome du bébé secoué. Son corps meurtri en plusieurs endroits, ainsi que son histoire médicale chargée ont également montré qu’il avait vraisemblablement subi des maltraitances tout au long de sa brève existence.

Seul avec son enfant l’après-midi fatal, également poursuivi pour avoir ébouillanté une résidente d’EMS au cours d’une douche, le père, aide-soignant de 35 ans était le plus lourdement accusé. Le procureur Jérémie Müller avait retenu le meurtre et les lésions corporelles graves contre cet aide-soignant. Il avait requis 12 ans de prison et même l’internement pour cet homme dont il est à redouter qu’il ne reproduise des actes violents, en raison d’une personnalité perturbée par un passé fortement traumatique dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo.

Le Tribunal ne l’a pas suivi quant à la qualification juridique et estime que vu son état psychique, l’homme ne pouvait entrevoir l’issue fatale de ses gestes violents et a retenu l’homicide par négligence et les lésions corporelles graves. Il l’a condamné à 6 ans de détention et à l’expulsion du territoire durant quinze ans. L’internement n’a pas été ordonné.

Quant à la mère du petit G., également native de ce pays, elle a été acquittée. Le procureur avait requis 6 ans à son encontre, l’estimant coupable d’homicide par négligence. Selon le Parquet, cette femme, elle-même plusieurs fois battue par son compagnon, témoin de blessures antérieures sur son bébé, a manqué à son devoir d’assistance envers son fils et aurait dû se douter que son concubin pouvait avoir des comportements violents. Le Tribunal n’a pas adhéré à cette analyse et a considéré sa souffrance comme un châtiment suffisant.