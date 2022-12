Festivités de la Saint-Sylvestre – Six bons plans pour un Nouvel-An convivial Libérés du Covid, les Vaudois peuvent se retrouver librement le soir du réveillon pour fêter le cap de l’an neuf et danser jusqu’au bout de la nuit. Yves Merz

Depuis 1904, les Amis de la Cité illuminent la cathédrale pour la nouvelle année. Les Lausannois aiment se retrouver sur l’esplanade dans une ambiance festive avec champagne, vin chaud, thé et jus de pomme. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les mesures sanitaires qui avaient pesé sur les festivités du Nouvel-An 2021 ne sont plus qu’un lointain souvenir et les Vaudois peuvent programmer leur réveillon sans contrainte. Les réservations pour les spectacles et les événements fonctionnent d’ailleurs très bien: l’Opéra et la Revue de Lausanne, la croisière CGN sur le lac ou le train historique pour le Lötschberg sont déjà complets. Mais il reste plusieurs événements populaires où aller faire la fête et danser. «24 heures» a sélectionné quelques bons plans accessibles à toutes les bourses.

Silent Party de Bô Nouvel-An

La Silent Disco géante sera de retour sur la place Centrale à Lausanne, de 20 heures à 2 heures du matin. Sur le Canal Vert des DJ invités, on retrouve Les Infiltrés avec leur disco/funk, le duo Aliose, le youtubeur Graphiam aux sonorités plus urban, et d’autres surprises. Sur le Canal Rouge, Ludo Renzo & Co (latino, hip-hop, pop et rap français), puis DJ Leclerc and Friends. Et sur le Canal Bleu, NOAH suivi de Riva, pour commencer; et vers les 22 h 30, DJerem, TicTacTec et un invité de marque… Igor Blaska. Location du casque, 25 francs, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

Concert et lumières à la cathédrale

Avant l’embrasement de la cathédrale de Lausanne à minuit, Jean-Christophe Geiser, organiste titulaire, propose, à 22 h 30, un programme surprise «Feux d’artifice» aux grandes orgues de la cathédrale, avec la participation de Tommaso Mazzoletti, brillant organiste. Le programme reste une surprise, mais il se terminera par une transcription du «Boléro» de Ravel à quatre mains. Ce même concert sera redonné le 1er janvier 2023 à 17 h (réservation sur monbillet.ch). À minuit, comme c’est la tradition depuis 1904, les Amis de la Cité illumineront la cathédrale pour la nouvelle année. À cette occasion, les Lausannois aiment se retrouver sur l’esplanade dans une ambiance festive avec champagne, vin chaud, thé et jus de pomme.

Disco des années 80 à Leysin

Le dernier jour de l’année, Leysin se met sur son 31, comme il se doit. Au menu de cette soirée, des bulles, de la musique et des rencontres au gré des bars du centre-ville. Et pour les amateurs de danse, le bar de l’Embuscade et Leysin Tourisme transforment la halle de tennis au Centre sportif de la Piscine en discothèque des années 80, de 10 h à 4 h du matin. Prix d’entrée, 10 francs, avec une coupe de champagne offerte.

La fête avec les Jeunesses

Le site de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes recense une douzaine de soirées festives organisées généralement à la salle communale, avec repas, animations et bal populaire. Tradition oblige, on y verra se succéder les sociétés de tambours qui traversent les époques avec une insatiable énergie. www.fvjc.ch.

Feux d’artifice

À Rougement, on propose de vous installer sur une couverture dans la nature, à la fenêtre de votre hôtel ou sur la terrasse d’un restaurant, pour admirer le feu d’artifice qui sera lancé de la place des Fontaines à 23 h 59 précises. La Commune de Moudon vous invite aussi à venir passer le cap du Nouvel-An sur la place du Bicentenaire avec un feu d’artifice et un verre de l’amitié offert.

Dîner-spectacle au cirque

Comme chaque année, le Cirque Helvetia a pris ses quartiers de Noël à Moudon. À l’occasion du réveillon, les spectateurs auront l’occasion de participer à un dîner-spectacle avec, dans le rôle des serveurs, les artistes en personne! Repas, spectacle et soirée dansante, 168 francs (menu enfant à 128 francs). www.cirque-helvetia.ch.







Yves Merz est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2007. Basé au bureau de Nyon, il couvre l'actualité de la Côte et France voisine. Il a travaillé au journal La Côte et à la Tribune de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.