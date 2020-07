Economie – Six candidats se présentent pour la présidence de l’OMC L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a recensé six candidatures pour prétendre à la succession de son ancien patron, Roberto Azvedo.

Six candidats, dont trois Africains, sont en lice dans la course à la tête de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), une institution attaquée par Washington et en proie à d’énormes défis en pleine crise économique mondiale.

Les candidatures sont bouclées mercredi avec cinq candidats pour prétendre à la succession du Brésilien Roberto Azevedo: un Mexicain, un Egyptien, une Nigériane, un Moldave, une Sud-Coréenne et une Kenyane, cette dernière ayant déposé son dossier dans la nuit.

Attentes exigeantes

En plein marasme économique mondial causé par la pandémie de Covid-19, plusieurs chantiers de taille attendent le futur patron de l’OMC: préparer la conférence ministérielle de 2021, donner un coup de fouet aux négociations qui piétinent, et surtout tenter de relancer le dialogue au plus bas avec les Etats-Unis.

Washington a menacé de quitter l’OMC, qu’il qualifie de «gâchis», et paralyse depuis décembre le tribunal d’appel de l’organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC.

Les Etats-Unis, qui s’estiment traités «inéquitablement» par le gendarme du commerce mondial, réclament sa refonte, ainsi que le retrait de la Chine de la liste des pays en développement.

Mécanisme consensuel

C’est dans ce contexte que Roberto Azevedo a annoncé à la surprise générale mi-mai qu’il quitterait ses fonctions fin août, un an avant la fin de son mandat, pour «raisons familiales», obligeant les 164 membres de l’OMC à lui trouver un successeur en trois mois au lieu de neuf.

La procédure de désignation du chef de l’OMC n’est pas une élection mais un mécanisme consensuel qui fonctionne par élimination.

Un vote est possible en tant que procédure de dernier recours mais il n’a jamais été utilisé. Ainsi, en 1999, les pays n’avaient pas pu se mettre d’accord et avaient choisi deux directeurs en divisant le mandat en deux exercices, de trois ans chacun.

Prochaine élection compliquée

En pleine recrudescence des tensions internationales entre les Etats-Unis et la Chine, l’entreprise s’annonce également périlleuse cette année.

«Si le processus de désignation du prochain directeur général est fortement politisé, cela pourrait avoir un effet bloquant», relève ainsi une source diplomatique. Sans consensus, l’un des vice-directeurs de l’OMC prendra les rênes par intérim.

Plusieurs candidats africains

L’Afrique n’ayant jamais eu de représentant à la tête de l’OMC, le continent espère avoir ses chances, même s'il n’existe pas de règle d’appartenance régionale. Mais les Africains n’ont pas réussi à proposer un candidat unique.

L’Union africaine, prise de court par le départ précipité de Roberto Azevedo, avait officiellement sélectionné trois noms, mais parmi eux, seul l’Egyptien Hamid Mamdouh, 67 ans, ancien haut fonctionnaire de l’OMC ayant également la nationalité suisse, a déposé sa candidature. Le Nigeria a par ailleurs présenté Ngozi Okonjo-Iweala (66 ans), une décision qui fait l’objet d’un différend juridique avec l’Union africaine.

Malgré ce différend, «la candidate du Nigeria gagne du terrain en Afrique», observe une source diplomatique.

Une première femme à la tête de l’OMC ?

Ngozi Okonjo-Iweala, ancienne ministre des Finances et des Affaires étrangères et présidente de l’Alliance mondiale pour les vaccins et vaccinations (Gavi), assure aussi recevoir un «soutien énorme».

«Je suis sûre que l’Union africaine prendra une décision pour choisir et soutenir le candidat qui le mérite», a-t-elle déclaré aux médias à Genève au cours d’une visioconférence fin juin.

Cette ancienne directrice des opérations de la Banque mondiale, qui pilote depuis peu l’un des programmes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la lutte contre le Covid-19, n’entend d’ailleurs pas miser sur son origine ou sa condition de femme, bien qu’aucune n’ait jamais dirigé l’OMC.

«J’espère que le directeur général de l’OMC sera élu avant tout en raison de son mérite. Et s'il s’agit ensuite d’une femme ou d’un Africain, c’est bien aussi», a-t-elle dit.

Concurrence engagée

Ngozi Okonjo-Iweala fera face à deux autres femmes, la ministre du Commerce de Corée du Sud Yoo Myung-hee (53 ans) et la ministre des Sports du Kenya Amina Mohamed (58 ans), déjà candidate face à Azevedo en 2013.

Le Mexicain Jesus Seade Kuri - qui a également la nationalité libanaise - est, à 73 ans, le candidat le plus âgé. Ancien directeur général adjoint de l’OMC, il a occupé des postes à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international.

La Moldavie a pour sa part présenté la candidature de son ancien ministre des Affaires étrangères, Tudor Ulianovschi, le plus jeune candidat (37 ans).

( ATS/NXP )