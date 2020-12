Mesures en consultation – Six cantons regrettent des dispositions trop restrictives Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Valais, Jura et Berne déplorent la façon avec laquelle le dispositif a été élaboré. Ils admettent toutefois que la Confédération puisse reprendre la main

Les gouvernements de six cantons romands (Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Valais, Jura et Berne) regrettent mercredi que des dispositions aussi restrictives soient imposées à des cantons «qui ont pris leurs responsabilités». Ils réagissaient à l’annonce du Conseil fédéral.

Le gouvernement fédéral a mis en consultation dès mardi soir toute une série de mesures visant à lutter contre le coronavirus. Il reprend la main et envisage dès samedi des mesures pour toute la Suisse: fermeture des magasins et restaurants à 19h00, réunions privées limitées à cinq personnes et activités culturelles interdites.

Dans un communiqué commun diffusé mercredi, les six cantons en question expriment leur désaccord sur l’ampleur du dispositif et déplorent la façon avec laquelle il a été élaboré. Ils admettent toutefois que la Confédération puisse reprendre la main et édicter des mesures uniformisées au niveau national.

Assouplissements

Les gouvernements romands ont «anticipé des décisions difficiles et douloureuses pour la population ainsi que pour de nombreux secteurs de la société et de l’économie, assumés publiquement ces responsabilités, débloqués d’importants soutiens financiers et veillé à un dialogue intercantonal auquel le Conseil fédéral les avait précisément invités», écrivent-ils.

C’est pourquoi ils demandent des assouplissements, pour que la population puisse, «sous strictes conditions», avoir accès à d’autres activités que celles strictement liées au travail et aux achats. Ils souhaitent par exemple qu’il n’y ait pas de mesures spécifiques supplémentaires pour le dimanche et les jours fériés.

Ils demandent en outre qu’il soit possible de se rencontrer à 10 personnes dans le cercle privé le week-end des 19 et 20 décembre. De nombreuses personnes mobilisées par la crise, dont le personnel soignant, travailleront les 24-25-26 décembre et ne pourront passer Noël en famille, selon eux.

Moyennant des plans de protection stricts, les cantons n’acceptent pas la fermeture des restaurants à 19h00, même si celle des bars peut être «admise». Ils avancent également que les théâtres, cinémas et salles de spectacle puissent accueillir jusqu’à 50 personnes au maximum.

