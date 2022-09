Divertissement – Six cents questions pour devenir le Super Vaudois Le nouveau jeu de société «T’es Vaudois si» permet aux intéressés de parfaire leur culture sur le canton. Les questions sont pointues. Claude Beda

Le jeu désigne plusieurs gagnants: le Vaudois le plus rapide, le plus intelligent et même le Super Vaudois. Chantal Dervey

Non, le major Davel n’a pas donné son nom à un stade d’athlétisme lausannois. Et ce n’est pas Jean Villard-Gilles qui a écrit la chanson «Rasez les Alpes!» mais bien Michel Bühler. Le nouveau jeu de société «T’es Vaudois si» permet aux intéressés de parfaire leurs connaissances sur le canton de Vaud et la Suisse, grâce à 600 questions, parfois très pointues, concernant la politique, l’économie, la géographie, la culture, les infrastructures ou le sport.

«Au printemps, nous avons invité la population à nous envoyer des questions sur le canton de Vaud, explique André Tschumper, responsable du développement des produits chez Unique Gaming Partners AG. La participation a été exceptionnelle. Nous avons pu retenir un très grand nombre de questions proposées.»

«De nombreuses questions proposées par la population ont été retenues.» André Tschumper, responsable du développement des produits

Combien de conseillers fédéraux vaudois ont précédé Guy Parmelin? Quatorze! Au fil des questions, les joueurs apprendront peut-être que ce joli canton comptait 150’000 habitants lors de son indépendance en 1803 et 815’000 à fin 2020. Et que le principal moteur de l’évolution démographique vaudoise n’est pas la fécondation in vitro.

Coup de dés

Peut-être savent-ils déjà que Carlos Leal, l’ex-chanteur du groupe lausannois Sens Unik, a joué dans un James Bond ou que Montreux possède la seule gare de Suisse comportant trois types de voies ferrées. Pas sûr en revanche qu’ils sachent tous que la ville d’Orbe a été la capitale des Verbigènes, un peuple celte. Le jeu le leur apprendra. La société créatrice prévient qu’il demande aux joueurs de faire preuve d’intelligence, même s’il permet d’avoir des conseillers et d’avoir de la chance aux dés.

Il s’agit d’être la première personne à atteindre la case finale du plateau ludique, en répondant correctement au plus grand nombre de questions. Les joueurs reçoivent des «écus vaudois» pour chaque réponse correcte, sur la base de trois propositions. La première personne à franchir la ligne d’arrivée est le gagnant et devient «le Vaudois le plus rapide». Celle qui a récolté le plus d’écus devient «le Vaudois le plus intelligent». Si c’est une seule et même personne, elle recevra le titre de «Super Vaudois».

Le jeu a été développé par la société Unique Gaming Partners AG, basée au Liechtenstein. Il compte six éditions régionales, dont la première fut consacrée au canton de Zurich. L’édition vaudoise est la première romande: «Le canton de Vaud a été choisi en raison de son importance, notamment démographique, confie André Tschumper. Nous avons voulu créer un jeu avec des règles faciles à comprendre, tout en étant amusant pour les adultes et les enfants.»

