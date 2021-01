Élections communales 2021 – Six communes en manque de candidats Les coups de fil et passages à la maison n’ont pas suffi dans six communes vaudoises, où les listes déposées pour l’élection au Conseil communal comptent moins de noms qu’il y a de sièges disponibles. Sylvain Muller

Six communes ne sont pas parvenues à trouver un nombre suffisant de personnes pour occuper chaque siège de leur futur Conseil. (illustration: maison de commune à Cugy.) Vanessa Cardoso

Dans un certain nombre de communes vaudoises, les téléphones ont chauffé ces dernières semaines et il a fallu parfois aller sonner aux portes pour remplir les listes électorales. Malgré cela, six d’entre elles ne sont pas parvenues à trouver un nombre suffisant de personnes pour occuper chaque siège de leur futur Conseil communal: Bavois, Bursins et Concise (32 candidats pour 35 sièges), Cugy (43/55), Givrins (40/55) et Le Lieu (39/40).

«Je suis vexé de figurer parmi ces noms parce qu’on a vraiment bossé pour remplir ces listes», déplore Stéphane Fanchini. Pour le président du Conseil communal de Concise, ce désintérêt serait le résultat de multiples facteurs: la crise du Covid, bien sûr, qui a compliqué le recrutement; le fait que beaucoup de conseillers étaient là depuis longtemps et une législature compliquée, parsemée de sujets clivants.