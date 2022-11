Festival féminin et féministe – Six concerts à ne pas manquer aux Créatives Forte en thème avec ses tables rondes militantes, la manifestation genevoise se distingue aussi – surtout? – grâce une programmation musicale aussi soignée que percutante. Fabrice Gottraux

Dans «Bouches Cousues», Olivia Ruiz explore le répertoire traditionnel espagnol, à la recherche de ses aïeuls qui fuyaient le franquisme. LAURA GILLI

Un peu d’histoire en préambule. Il y a six ans exactement, un événement mondial trouvait en Suisse un écho particulier. En octobre 2017, le hashtag MeToo, utilisé depuis une décennie mais peu audible encore, gagnait enfin une résonance internationale. Au même moment, à Genève, le festival Les Créatives achevait de se transformer.

Ici, le réveil des consciences. Et là, un nouveau chapitre pour la culture. En 2017, la manifestation entièrement féminine créée par Cyrille Schnyder-Masmejan, alors cheffe de la Culture d’Onex, entamait sa 13e édition. Deux femmes prenaient sa suite, Anne-Claire Adet et Dominique Rovini. La mue amorcée par la fondatrice touchait à sa fin. Les Créatives devenaient l’événement incontournable de l’automne genevois.

Cinq éditions plus tard, le rendez-vous aborde sa 18e édition, dirigé à présent par Ermela Haile et Nevena Puljic. Le principe du tandem persiste. Comme l’ampleur de l’événement. Deux semaines durant, depuis le 15 novembre jusqu’au dimanche 27, tables rondes, performances, ateliers, danse, humour, théâtre et concerts composent un choix éclectique de propositions diverses.

Féministe et féminin, le rendez-vous tient son cap. Qu’il s’agisse des artistes en scène ou des conférencières invitées. Les thèmes s’étoffent, on parle plus avant de migrations, on s’engage par le prisme du genre à résoudre la crise climatique. Rien ne va plus. Les jeux sont faits? Les Créatives ne l’entendent pas de cette oreille. Qui ont par ailleurs très bon goût en matière musicale.

Fuir le franquisme

Et Les Créatives de monter le son. Aussi soignée que percutante, la programmation des concerts constitue le gros morceau du festival, cette année encore. Retenir Olivia Ruiz d’abord. Depuis son dernier album paru en 2016, «À nos corps-aimants», la vedette de la variété mène de nouvelles expériences. Romanesques avec «La commode aux tiroirs de couleurs» en 2020, puis «Écoute la pluie tomber» en 2022, théâtrales enfin, pour le spectacle dansé «Volver», ou chanté pour «Bouches Cousues».

Depuis longtemps, elle racontait le drame de ses grands-parents, obligés, comme elle le contait, de «traverser les Pyrénées avec deux valises pour bagage afin de fuir le régime de Franco». On sait l’accueil terrible que le gouvernement français fit dans les années 1930 aux réfugiés républicains, bouclés dans des camps de fortune… Pour «Bouches Cousues», jeudi 17 novembre à l’Alhambra, Olivia Ruiz reprend un choix de chansons populaires. Où l’on devrait retrouver entre autres le fameux «Anda jaleo» du poète Federico García Lorca, tué en 1936 par des miliciens à la solde de Franco.

Keren Ann, musicienne pop polyglotte, d’expression anglaise et française. BOUCHRA JARRAR

On veut du punk, féministe et afro? En matière d’intersectionnalité, Les Créatives ont dégotté le trio idéal. Originaires de Londres, les Big Joanie, vendredi 18 novembre à La Gravière, ne s’embarrassent ni de technicité ébouriffante ni de formule novatrice: ici, le rock avance tout droit, massif, rugueux, percutant, servant un lit de guitares saturées sous le chant lancinant.

À des milles de cette spontanéité flamboyante, Les Créatives retrouvent une artiste déjà venue les visiter, il y a six ans: auteure d’un chansonnier pop d’une élégance sans pareil, la franco israélienne Keren Ann repasse le fil de son répertoire en compagnie du quatuor Debussy, trouvant de nouveaux arrangements pour des titres anciens, «L’illusionniste» (2002), «Que n’ai-je» (2004) ou «Lay Your Head Down» (2007). À déguster samedi 19 novembre dans la salle des fêtes du Lignon.

Et voilà que Les Créatives ouvrent grandes les portes du monumental centre culturel autogéré de Genève. À charge de l’association PTR, établie au rez de la maison, de mettre l’Usine à disposition, tour à tour, du groupe français Ausgang mardi 22 novembre, emmené par la rappeuse Casey, puis de la chanteuse pop Fischbach mercredi 23 novembre.

Kae Tempest, anciennement Kate Tempest, poétesse hip-hop de Londres, également dramaturge. WOLFGAGN TILLMANS

Elle aussi s’était rendue à Genève dans le cadre du festival, extraordinaire prestation en 2019. À nouveau à l’Alhambra, dimanche 27 novembre, Kae Tempest poursuit cette recherche unique de ce qui constitue l’intimité de l’être, étiré, sinon écartelé, entre postures sociales et désir individuel.

Dramaturge et poétesse, la Londonienne, s’assumant pour sa part en personne non binaire désormais, donne une suite à son album «The Book of Traps And Lessons», avec «The Line is A Curve». Kae Tempest, toujours en ascension.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.