Retour en présentiel – Six conseils pour repeupler les bureaux Le télétravail dû au Covid baisse la demande pour les bureaux locatifs et ouvre la voie à de nouvelles attentes. Anna Aznaour

Image d’illustration Getty Images

À part offrir aux salariés leurs repas et payer leurs frais de déplacement au bureau, qu’est-ce qui pourrait les motiver à renoncer, de leur plein gré, au confort du télétravail? Pour le comprendre, le groupe CBRE, spécialiste en conseil immobilier, vient de réaliser un sondage auprès de 10 000 travailleurs dans 18 pays. «Une large majorité des participants (85%) ont déclaré vouloir continuer à travailler à distance au moins deux à trois jours par semaine», révèle Nicole Weber, responsable du département Conseil et Transaction auprès de la filiale suisse de CBRE. Cette envie de flexibilité, appelée aussi «travail hybride», a une influence directe sur la location des espaces commerciaux. Et aussi sur leur aménagement.