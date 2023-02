Mali – Six hauts responsables militaires de la junte relevés de leurs fonctions Le limogeage de ces hauts responsables militaires a été annoncé mercredi par un communiqué du conseil des ministres.

Le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue malien Abdoulaye Diop lors d’une conférence de presse commune mardi à Bamako. AFP

Six hauts responsables militaires maliens dont le chef d’état-major de l’armée de terre et celui de la garde nationale ont été relevés de leurs fonctions mercredi, indique un communiqué du conseil des ministres, sans en donner les raisons.

Le directeur général de la gendarmerie nationale, celui de la sécurité militaire, du génie militaire et le directeur central des services de santé des armées ont également été remplacés. Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste et à une grave crise à la fois sécuritaire, politique et humanitaire.

Les colonels qui ont pris le pouvoir au Mali par la force en 2020 ont poussé à la rupture l’alliance militaire avec la France et ses partenaires en 2022, et se sont tournés vers la Russie. Trois groupes armés du nord du Mali ayant combattu l’État central par le passé ont aussi fusionné mercredi, dans une période de crispation avec Bamako.

AFP

