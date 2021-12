Sur la plate-forme Disney + – Six heures d’intimité avec les Beatles en répétition La série de trois épisodes signée Peter Jackson nous fait entrer dans le quotidien du groupe légendaire au travail et introduit le doute sur les raisons de la séparation des Fab Four. Olivier Bot

Un mini-concert sur le toit d’Apple Records va clôturer le projet «Get Back». Celui-ci s’inscrira dans les sillons des disques «Abbey Road» et «Let it be», dernier album qui devait d’ailleurs s’appeler «Get Back». DISNEY PLUS

Il fallait être un peu fou et totalement fan des Beatles pour s’atteler à un tel projet. Visionner 60 heures de films tournés en 16 mm et écouter 150 heures de captation sonore pour en faire une série documentaire de trois films de deux heures. C’est le tour de force réalisé par Peter Jackson, le cinéaste du «Seigneur des anneaux», pour la plateforme de streaming Disney + sous le titre «Get Back», en ligne depuis la fin novembre.

Les images de départ proviennent d’un projet qui ne cessera d’évoluer: une émission de télévision tournée dans les studios de Twickenham par le Néo-Zélandais Michael Lindsay Hogg, pour finir en apothéose par un concert dans une arène antique en Libye. Ce sera finalement un film sur le travail de création de la plupart des chansons des albums «Abbey Road» et «Let It Be» dans les studios d’Apple Records et un mini-concert sur le toit de l’immeuble de Saville Row, interrompu par les bobbies.